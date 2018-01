Biathlon | Sprint femminile Anterselva 2018 giovedì 18 gennaio | la startlist e i

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Goggia e Brignone davanti in discesa - Hirscher sempre re a Wengen - azzurri indietro. Team sprint fondo - Biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

Biathlon - Campionati Italiani giovanili : Lardschneider e Braunhofer conquistano il titolo nella sprint di Brusson : nella giornata di ieri sono assegnati i primi titoli Italiani giovanili del Biathlon per la stagione 17/18 a Brusson (AO) sul format della sprint, in una giornata ideale con cielo sereno e assenza di vento. Oro, titolo italiano nella categoria Juniores, vittoria in Coppa Italia nella categoria Junior/Senior, doppio zero al poligono per il giovane carabiniere della Val Ridanna Patrick Braunhofer. Argento per Daniele Cappellari (Fornese) e bronzo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : sci alpino - team sprint fondo - Biathlon - short track. Vai Italia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 9.00 . Buon divertimento a ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2018 : doppietta norvegese nella sprint con Christiansen e Fenne - 30ma Karin Oberhofer : Il fine settimana della IBU Cup 2018 di Arber, in Germania, si è chiuso con le due gare sprint: grande battaglia nell’ultimo giro in campo maschile, ma a trovare il successo è il norvegese Vetle Christiansen. Il giovane classe 1992, già vincitore in questa stagione della 20 km di Obertilliach, ha preceduto di 3.7 secondi il francese Emilien Jacquelin e di 4.5 secondi il connazionale Fredrik Gjesbakk, che completa il podio. Tutti è tre gli ...

Biathlon - IBU Cup Brezno-Osrblie 2018 : bis di Uliana Kaisheva nella sprint! Al maschile vince Vegard Gjermundshaug : La tappa di Brezno-Osrblie della IBU Cup si è chiusa con altre due gare sprint. In campo femminile non è cambiato il nome della vincitrice, ovvero Uliana Kaisheva. La russa è sempre più la dominatrice di questa stagione (quinta vittoria) e si è imposta anche nella gara odierna, con il tempo di 20’20″3. La 23enne è stata anche oggi perfetta, combinando velocità sugli sci e precisione massima al poligono (zero errori). La sua vittoria, ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2018 in DIRETTA : trionfa Martin Fourcade! Svendsen beffa Johannes Boe. Sesto Lukas Hofer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Riparte il circuito mondiale e riparte la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe. Inevitabilmente sono loro i grandi favoriti di questa gara. Il francese è il leader della classifica generale ed ha deciso di partecipare alla gara tedesca (inizialmente pareva dover dare forfait) proprio per difendere il primato ...

Biathlon - Sprint Oberhof 2018 : Martin Fourcade perfetto al poligono - battuti Svendsen e Johannes Boe. Ottimo Lukas Hofer : Martin Fourcade inizia il 2018 con il piede giusto e sbaraglia la concorrenza nella 10km Sprint di Oberhof, in Gemania. Il francese non lascia scampo al suo grande rivale, il norvegese Johannes Boe, che spreca tutto con due errori nella prima serie e si ferma a 10,2 secondi dal leader, in terza posizione, nonostante una rimonta rabbiosa nella seconda parte della gara. Per una vota, infatti, i due grandi protagonisti della stagione non fanno ...

Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo 2017/18 di Biathlon. Gli atleti, ormai proiettati verso i Giochi Olimpici di PyenogChang 2018, si trasferiscono in Germania, ad Oberhof per un Programma ricco e che si può considerare un classico per la città tedesca. Si parte con la prova Sprint di 10km di domani, quindi sabato toccherà alla 12,5km ad inseguimento, per concludere domenica con la staffetta 4×7,5km. Tra gli uomini, come questa ...

Biathlon - Sprint femminile Oberhof 2018 : show di Kuzmina - in trionfo davanti a Makarainen e Vitkova. Dorothea Wierer 16esima : La Coppa del Mondo di Biathlon è tornata dopo la pausa natalizia con la Sprint femminile di Oberhof. A trionfare sul difficile percorso tedesco è stata la slovacca Anastasiya Kuzmina, che ha dominato la gara raggiungendo la sua terza vittoria in stagione, la seconda in questa specialità. La leader della classifica generale ha mostrato ancora una volta la sua forza, vincendo con il tempo di 22’23″7 precedendo sul podio Kaisa ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oberhof 2018 in DIRETTA : Kuzmina domina ancora - azzurre lontane : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Oberhof valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il massimo circuito del Biathlon riparte dopo la pausa natalizia dalla Germania con una gara dai mille punti di domanda. Se per ora in campo maschile si è delineato un vero e proprio duello, tra le donne sono ancora diverse le atlete in piena corsa per vincere la Coppa del Mondo generale. Il mese di gennaio, in questo ...