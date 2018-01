Berlusconi-Lario - Veronica fa ricorso in cassazione per riavere il maxi-assegno : La Corte d'Appello di Milano aveva deciso di applicare al caso Berlusconi-Lario il precedente dell'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli, che l'anno scorso si era visto riconoscere - proprio ...

L'appello di Gene Gnocchi : "Aiutiamo Veronica Lario a restituire i soldi a Berlusconi" : Nel corso del suo consueto intevento a Di Martedì, in onda su La7, Gene Gnocchi ha voluto lanciare un appello 'ad personam' per Veronica Lario, la ex moglie di Silvio Berlusconi. Il comico ha ...

Gene Gnocchi lancia l’iniziativa Save the Lario : “Datele un euro o toglietene 10 a Berlusconi” : “Sai che io non faccio mai cose ad personam, però questa sera voglio spendermi per questa persona. Sta passando un momento difficile e voglio che sappia che tutti noi le siamo vicini. Sto parlando ovviamente di Veronica Lario“. Così Gene Gnocchi, nella sua copertina satirica a DiMartedì (La7): “Dopo la sentenza d’appello deve restituire 60 milioni di euro a Berlusconi. Il problema è che non lei i 60 milioni non ce li ha ...

Divorzio - niente più assegno per Veronica Lario da Berlusconi : Anche nella causa di Divorzio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi il parametro per l’assegno di Divorzio non sarà più il tenore di vita in costanza di matrimonio, ma l’autosufficienza economica, come stabilito alcuni mesi fa dalla Corte di cassazione. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno stabilito che Berlusconi non dovrà più versare l’assegno mensile all’ex moglie perchè la condizione attuale di ...

"La Lario? Può lavorare. 5 crociere l'anno" Su Affari la sentenza pro Berlusconi : IL DOCUMENTO/ Il parametro del tenore di vita non è più valido. E Veronica Lario può lavorare. Ecco perché i giudici di Milano hanno dato ragione a Berlusconi. SU Affari LA sentenza COMPLETA Segui su Affaritaliani.it

Berlusconi non dovrà più versare l’assegno di 1 - 4 milioni di euro a Veronica Lario : Silvio Berlusconi vince la lunga battaglia legale con l’ex moglie Veronica Lario, che si è vista azzerare l’assegno mensile da 1,4 milioni di euro stabilito dalla sentenza di primo grado della causa di divorzio. I giudici della Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso della difesa dell’ex Cavaliere, hanno applicato quanto stabilito nella r...

