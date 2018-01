Benevento | un altro colpo | preso Cannavaro jr

Calciomercato Benevento - non solo Sandro : pronto l’assalto ad un altro centrocampista di esperienza : Calciomercato Benevento – La vittoria ottenuta contro il Chievo, la prima in Serie A nella storia del Benevento, ha restituito entusiasmo all’ambiente giallorosso. I tre punti ottenuto con i clivensi hanno riacceso le speranze salvezza. Vigorito vuole fare tutto il possibile per tentare l’impresa e per questo sta mettendo mano al portafoglio per rinforzare la rosa a disposizione di De Zerbi. Dopo gli arrivi di Guilherme e ...

Infortunio Parigini - altro problema per il Benevento : out anche l’attaccante dell’Under 21 : Infortunio Parigini – Non è una giornata fortunata per il Benevento, almeno per quanto riguarda l’infermeria. Dopo aver perso Ciciretti nel riscaldamento per un problema muscolare, De Zerbi ha dovuto effettuare un primo cambio forzato nel match con il Chievo per un altro problema muscolare riportato da Parigini. Al suo posto il tecnico dei campani ha mandato in campo D’Alessandro. L'articolo Infortunio Parigini, altro problema ...

Benevento - Vigorito : 'Mercato? Chi mi ha dato consigli dovrebbe andare a pregare altrove' : Oreste Vigorito , patron del Benevento , parla a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga con la Spal : 'De Zerbi ha un grande orgoglio e farà di tutto affinché questa squadra termini con dignità questa stagione, iniziata come un sogn o. Abbiamo perso ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Benevento - altro ko! Festa Spal - diretta gol e live score : Risultati Serie A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di domenica (17a giornata). La Juventus si prende il secondo posto, il Sassuolo vince a Marassi, Milan ko(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:45:00 GMT)

Serie A Benevento - ufficiale : scatta un altro ritiro : BERGAMO - Il Benevento è rimasto in Lombardia dopo il ko nel monday night: è scattato un altro ritiro per la matricola, ultima e con zero punti in classifica. "Il Benevento Calcio comunica che da oggi ...