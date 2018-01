Basket | Eurolega | Milano-Malaga 101-87 Prova d' orgoglio dell' Olimpia

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano sfonda i 100 punti e torna alla vittoria : l’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. È una grande serata al Forum per la squadra di Simone Pianigiani, che è capace di sfondare anche il muro dei 100 punti e supera 101-87 gli spagnoli dell’Unicaja Malaga. Una vittoria importante per il morale (Milano era reduce da tre ko consecutivi) e anche un po’ per la classifica, con l’Olimpia che resta sempre in fondo a pari punti con l’Efes, ma più vicina ad altre avversarie dirette come ...

Basket Eurolega - Schio in trasferta a Montpellier : Ad introdurre la contesa delle 20, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba, è Isabelle Yacoubou, centro francese del Beretta. 'Andiamo a Montpellier per vincere, con lo ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano si gioca le ultime possibilità in casa con Malaga : Sarà una settimana a tinte spagnole quella che aspetta l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani è attesa dal doppio impegno in Eurolega, sfidando domani al Forum l’Unicaja Malaga e poi venerdì il match in trasferta sul campo del Baskonia. Due partite che rappresentano davvero l’ultima occasione per l’Armani di sperare ancora nella qualificazione ai playoff. Una situazione disperata quella dell’Olimpia in ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : turno favorevole per il Famila Schio. Contro il Montpellier per avvicinare la qualificazione : Il Famila Schio è pronto a rituffarsi nell’Eurolega. La squadra scledense prosegue un gennaio decisivo, che porterà alla fine della regular season e alla definizione delle otto squadre che si giocheranno l’accesso alla Final Four ai quarti di finale. La posizione di classifica è favorevole alle orange, ma il trend è negativo e va assolutamente invertito. La squadra di Pierre Vincent è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro ...

Basket - Eurolega 2018 : Olimpia Milano-Unicaja Malaga. Programma - orari e tv : Il match inizierà alle 20.45 di mercoledì 17 gennaio : al momento non è prevista copertura sui canali TV di Eurosport, ma la partita sarà disponibile in Streaming su Eurosport Player , servizio in ...

Basket - Eurolega 2018 : Olimpia Milano-Unicaja Malaga. Programma - orari e tv : Mercoledì l’AX Armani Exchange Olimpia Milano sarà nuovamente impegnata nell’Eurolega 2018 per il 18esimo turno della stagione regolare: al Mediolanum Forum di Assago arriva l’Unicaja Malaga, altra squadra che al momento è fuori dalle migliori 8 squadre della competizione. Con otto sconfitte negli ultimi nove incontri, per l’Olimpia sembra ormai impossibile qualificarsi alla prossima fase e solo una vittoria terrebbe ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Schio crolla nel finale e perde in casa contro il Wisla : Serviva una vittoria al Famila Schio nell’undicesima giornata di Eurolega. Purtroppo la squadra veneta non è riuscita a centrare l’obiettivo, cadendo in casa per 68-59 contro la formazione polacca del Wisla Can-Pack. Un ko che non pregiudica comunque il passaggio del turno per la squadra italiana, che si trova ancora al quarto posto e nella prossima trasferta a Montpellier deve assolutamente vincere. Al Famila non bastano i 20 punti ...

Basket - Eurolega 2018 : è un disastro per l’Olimpia Milano. Il CSKA Mosca passeggia al Forum : L’Eurolega dell’Olimpia Milano assume contorni sempre più disastrosi. Per la squadra di Simone Pianigiani è arrivata un’altra sonora sconfitta, per 81-107 contro il CSKA Mosca. Certo, vincere era un’impresa, contro la miglior squadra della competizione, ma le cose viste in campo hanno confermato le difficoltà in Europa dell’Armani Exchange, all’ottava sconfitta nelle ultime nove partite, la quarta consecutiva. ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Giorgia Sottana lascia il BLMA Montpellier e passa al Fenerbahce : Giorgia Sottana cambia casacca. Il playmaker italiano ha dato l’addio al BLMA Montpellier, squadra alla quale si era unita ad inizio stagione, per accasarsi in Turchia, al Fenerbahce. La notizia è stata data direttamente dal sito ufficiale della società francese, che ha chiarito come si tratti di un’occasione imperdibile per la giocatrice azzurra, che avrà l’occasione di unirsi ad uno dei quattro top club europei, finalista ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano a caccia di un’impresa contro il CSKA Mosca : La capolista arriva al Forum. Per la diciassettesima giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano ospita il CSKA Mosca in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. L’Olimpia è reduce da tre sconfitte consecutive e ...