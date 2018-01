Banche? Nessun giudizio I rischi della Commissione : La Commissione banche rischia di fare un buco nell'acqua. Infatti è stato dato mandato al presidente Pierferdinando Casini di preparare la relazione conclusiva con proposte condivise ma senza giudizi sulle responsabilità che hanno innescato le crisi bancarie. "È stato dato mandato al presidente Casini di presentare - sulla base dei contributi che i Gruppi invieranno entro il 22 gennaio alle ore 13 - una relazione conclusiva della ...

Banche - accuse a Renzi e De Benedetti. La replica : non ci fu nessuna soffiata : Roma, 11 gennaio 2018 - Dalla Commissione Banche continuano a sganciarsi bombe a grappolo per il Pd. Dopo il caso Boschi-Etruria, è la riforma delle popolari , varata tra le polemiche dal governo ...

Banche - Gentiloni : 'Nessun regalo ai mariuoli' : Roma, 28 dic. (askanews) Il sistema bancario si sta risanando e occorre lasciarlo lavorare. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nella consueta conferenza di fine anno. 'Siamo intervenuti con ...

Banche - Boschi : confermo prima parte Ghizzoni : nessuna pressione : Roma, 20 dic. (askanews) 'confermo relazione iniziale di Ghizzoni. Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto io di acquisire Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la ...

Banca Etruria - il governatore Visco alla commissione Banche : 'Da Boschi nessuna pressione - Renzi mi chiese di PopVicenza' : L'ora della verità sul crac di Banca Etruria e le presunte pressioni dell'ex ministro Maria Elena Boschi sui vertici di Bankitalia doveva essere l'audizione del governatore Ignazio Visco davanti alla ...

Banche - Visco : "Nessuna pressione su popolare Vicenza. Mai detto che andava tutto bene" : "La mala gestio di alcune Banche c'è stata e l'abbiamo più volte sottolineato. Le gravissime condizioni dell'economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche". "Renzi mi chiese di Etruria, io non risposi. Dissi che di Banche in difficoltà parlo solo col Mef". "Da Boschi mai pressioni, solo la manifestazione di dispiacere per le conseguenze della crisi"

ETRURIA/ Padoan in Commissione Banche : "nessun ministro era autorizzato a parlare - neanche la Boschi" : Banca ETRURIA, il ministro Piercarlo Padoan in Commissione Banche: 'nessun ministro era autorizzato a parlare di ETRURIA, nemmeno Maria Elena Boschi'.

'Non ho autorizzato nessuno a occuparsi di Banche' : Incalzato dalle domande dei parlamentari della commissione d'inchiesta sul sistema bancario, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, risponde così a chi gli chiede se avesse autorizzato l'...

Banche - Padoan : nessuna interferenza - come ha ricordato Boschi : Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, su Twitter. 15 dicembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Banche - la procura di Roma : 'Nessun procedimento per Renzi-De Benedetti' : Alcuni giorni prima del via libera al decreto sulle Banche popolari del 20 gennaio 2015, 'ci furono dei colloqui tra De Benedetti con il dottor Panetta di Bankitalia e con l'allora presidente del ...

Banche - Boschi : "Non mi dimetto - nessun favoritismo a mio padre" : "Non mi dimetto. Le opposizioni sono due anni che ripetono la stessa cosa, ribadisco quanto detto in Parlamento due anni fa, non ho mentito. Non c'è stato nessun favoritismo nei confronti di mio padre ...