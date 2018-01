: Banche, De Benedetti: “Storia ridicola e allucinante. Riforma popolari era nel programma di Renzi” - silviabest77 : Banche, De Benedetti: “Storia ridicola e allucinante. Riforma popolari era nel programma di Renzi” - CasinelliEttore : Banche, De Benedetti: "Caso Popolari? Polverone ridicolo. Renzi mi ha deluso ma voterò Pd" - speranza58 : @fattoquotidiano ah quindi é per il sacchetto gate non anche per de benedetti gate, per banche gate etc etc? ?????????? - AlbertoForesti3 : RT @RepubblicaTv: Banche, De Benedetti: "Riforma Popolari era segreto di Pulcinella. Renzi non mi ha detto niente di particolare" https://t… - Stefjazz2 : RT @ElioLannutti: De Benedetti al vetriolo: “Commissione d’inchiesta boomerang per Renzi. Scalfari? Un anziano ingrato cui ho dato miliardi… -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) “Il tutto è un po’ ridicolo, il segreto sulladelleera un segreto di Pulcinella. Ne parlavano tutti”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Carlo Decommenta la vicenda che lo vede coinvolto con l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sulle. “Dellaaveva cominciato a parlare Amato. E poi era neldi Renzi. Quest’ultimo, peraltro, di fatto non mi ha detto niente di particolare, altrimenti non me lo diceva davanti all’usciere. E non ha mai usato la parola ‘decreto’. Renzi, mentre stavo uscendo, ha semplicemente detto: ‘Guarda che quella cosa che c’era nel mio, e cioè la trasformazione delle, lo faremo”. E aggiunge: “Questo non lo ha scritto nessun giornale. E’ vero che ho dato ordine di comprare delle azioni di, ma contemporaneamente ho dato l’ordine di ‘hedgiare’, che ...