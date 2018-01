Baby gang contro i clochard | violenza e società secondo Kubrick

Napoli - la sfida della Babygang : roghi a Fuorigrotta durante l'intervento dei carabinieri : Ancora babygang in azione, questa volta nel quartiere di Fuorigrotta. Dopo l'intervento dei carabinieri nell'area dei capannoni ex Atan, dov'è stato scoperto un vero deposito di materiale combustibile,...

Babygang - Minniti : 'Colpito da forza delle vittime e dei loro genitori' : Le vicende delle baby gang a Napoli non sono 'soltanto un problema di ordine pubblico'. Lo ha ribadito oggi a Empoli (Firenze) Marco Minniti che proprio ieri era nella città partenopea 'perchè ...

Napoli - Babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant'Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d'assalto per preparare i ceppi di Sant'Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora nei vicoli dei ...

Emergenza Babygang - scontro frontale tra de Magistris e Carfagna : 'La miseria è la cifra dell'azione amministrativa e politica di Luigi de Magistris e che lui, proiettando, la applichi ai suoi avversari politici è sintomo di disperazione. Mentre dall'opposizione arrivano proposte su età imputabile, patria potestà, ...

Il fenomeno Baby gang. Dalle vere origini del male - per più integrati ed efficaci provvedimenti : Con l'esplosione in questi ultimi giorni, nella città di Napoli, del fenomeno Baby gang, il paese si ritrova di fronte a un ennesimo esempio di "incontinenza pulsionale aggressiva" di complessa matrice psicopatologica individuale, gruppale e sociale. Il ministro dell'Interno, On. Minniti, a Napoli, riferendosi ai fatti in questione, ha detto: "Atti di terrorismo urbano. Rischio emulazione. Chiedo l'aiuto dei cittadini: non si voltino ...

"Ora basta violenze" : in migliaia alla marcia contro le Baby gang a Napoli : In poco più di due mesi, undici ragazzini minorenni sono finiti in ospedale perché vittime di baby gang a Napoli e provincia. Un triste bollettino che ha visto protagonisti giovani, in alcuni casi, ricoverati in gravi...

"Il nostro Istituto aperto fino alle 22 - solo così contrastiamo le Baby gang". Intervista al preside di una "scuola di frontiera" a Napoli : "Dieci minuti prima della sua telefonata è venuta da me una mamma in lacrime. La figlia, che sta per compiere sedici anni e frequenta questo Istituto, non voleva più venire a scuola. La ragazzina era con lei, mi ha detto che si era stancata, che aveva deciso di fare altro". Paolo Pisciotta si ferma un attimo. Sospira. Di storie così, da quando - quello in corso è il quarto anno - è preside dell'Istituto ...

I ragazzi di Scampia in corteo contro le Baby gang : 'Colpiscono a caso, come i terroristi' - ha detto il ministro dell'Interno Minniti che ieri ha annunciato l'arrivo di cento agenti di rinforzo nelle zone frequantate soprattutto dai giovani

Napoli - come nascono e colpiscono le Baby gang : Ma gli ultimi fatti di cronaca hanno mostrato che queste "gang" non sono circoscritte ai soli quartieri che le vede nascere. "Durante i week end migrano dai quartieri alle zone della movida - ...

Napoli in piazza contro le Babygang : in duemila alla marcia di Scampia : «Basta violenza. Gaetano siamo con te». Recita così lo striscione che apre il corteo di solidarietà promosso da studenti e docenti dell'area nord di Napoli per esprimere...

In migliaia per le strade di Napoli contro la violenza delle Baby gang - : Il corteo diretto a Chiaiano, dove la settimana scorsa è stato aggredito a calci e pugni un 15enne. Il sindaco De Magistris chiede che non si faccia propaganda elettorale, mentre il governatore De ...

De Magistris : tema Baby gang resti fuori da campagna elettorale : Napoli, 17 gen. (askanews) Il tema delle cosiddette baby gang 'resti fuori' dalla campagna elettorale. A ribadirlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti all'indomani ...