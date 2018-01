Baby gang a Napoli Minniti | “Agiscono come i terroristi” Arrivano i reparti speciali e

Roma - arrestati altri due membri della Baby gang di Capodanno : Dopo Napoli, Roma: il fenomeno delle baby gang non perde di attualità. Dopo le cronache dal capoluogo campano, che parlano di bande di ragazzini che operano con modalità che anche il ministro dell'Interno Marco Minniti non ha esitato a paragonare a quelle del terrorismo, anche nella Capitale le scorrerie di questi gruppi di minorenni tornano sulle prime pagine dei giornali.La polizia ha infatti individuato due membri della baby gang che ...

Napoli - corteo ragazzi contro Baby gang : 11.04 Un lenzuolo bianco con la scritta 'basta violenze" è in testa al corteo partito dalla stazione della metropolitana di Scampia. In strada, centinaia di ragazzi dell'area nord di Napoli:sono gli studenti contro le violenze delle baby gang, gruppi di giovanissimi che nelle ultime settimane hanno colpito, accoltellandoli e ferendoli,diversi coetanei Ieri il ministro dell'Interno, Minniti, ha illustrato in prefettura a Napoli le misure prese ...

Napoli in piazza contro le Babygang : in centinaia alla marcia di Scampia : Napoli scende nuovamente in piazza per manifestare solidarietà alle vittime dei raid delle babygang e per dire «basta» alla violenza. In tanti stanno raggiungendo la stazione della...

la Polizia individua gli ultimi due componenti della Baby gang di capodanno : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Trevi, grazie ad un intenso lavoro di investigazione, sono riusciti ad individuare gli altri due... L'articolo la Polizia individua gli ultimi due componenti della baby gang di capodanno su Roma Daily News.

Roma - calci e pugni a stranieri : presi ultimi due membri Baby gang : Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono stati individuati dagli agenti del commissariato Trevi, diretto da Mauro Fabozzi, gli altri due componenti della baby gang che, nella notte di Capodanno, aveva aggredito a calci e pugni, nonché rapinato dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in piazza

'Noi restiamo qui a Napoli' - la lezione delle vittime delle Babygang : Era un incontro cui teneva molto e che ha sollecitato. Un appuntamento, durato quasi un'ora, che ha preceduta la riunione formale del Comitato nazionale di sicurezza alla Prefettura di Napoli. Il ...

I ragazzini delle Baby gang? Liberi e impuniti - ma le cose ora cambieranno : Restano Liberi i ragazzi responsabili della brutale aggressione nei confronti di Arturo, il ragazzo preso di mira, e accoltellato ripetutamente alla gola dal branco, nel corso di quello che doveva ...

Il giudice Cavallo : 'Baby gang - stop a modelli negativi come Gomorra : 'Tolleranza zero anche nei confronti di chi ha meno di 14 anni, come previsto dalla legge, e stop ai modelli negativi esaltati dalle fiction stile Gomorra'. Melita Cavallo, giudice in pensione, ex ...

Baby gang a Napoli - Minniti : "Subito cento unità in città" : "Invieremo subito i reparti straordinari a Napoli, cento unità destinate al controllo delle zone frequentate dai giovani. Non consentiremo alle Baby gang di cambiare le abitudini dei giovani napoletani". Queste le...

Reato di branco - così i pm provano a colpire le Babygang di Napoli : provano a dare un nome al nuovo scenario criminale cittadino, a riportare la storia delle baby gang sotto una precisa figura giuridica. Ed è così che la Procura dei minori di Napoli ha...

Napoli - Baby gang : Minniti - "usano metodi terroristici" : Gli ultimi articoli di Terza Pagina Terra dei fuochi, la scienza "purifica" i prodotti agroalimentari campani. Ma bonifiche e neoplasie rappresentano l'altra faccia di una medaglia che deve tornare ...

A Napoli reparti straordinari contro le Baby gang. Minniti ai giovani : non cambiate abitudini : 100 uomini saranno inviati nei prossimi giorni a Napoli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. È la decisione annunciata dal ministro dell'Interno al termine della riunione d'emergenza ...

Sgominata la Baby gang napoletana 17 colpi in due mesi sulla Circum : Pomigliano. È agghiacciante il quadro che emerge dalle operazioni delle forze dell'ordine messe a segno ieri per contrastare la piaga delle baby gang. Prima dell'alba i carabinieri di Castello di ...

Reato di branco - così i pm provano a colpire le Baby gang : provano a dare un nome al nuovo scenario criminale cittadino, a riportare la storia delle baby gang sotto una precisa figura giuridica. Ed è così che la Procura dei minori di Napoli ha usato un nuovo ...