Avvocati-gratuito patrocinio 2018 | decreto di pagamento veloce con il nuovo iter

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Il Ministero della Giustizia si schiera con gliche molto spesso sia nei procedimenti civili che in quelli penali fanno istanza per ilogni qual volta il cliente versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 15/2002. In tutti questi casi a pagare il compenso al legale è lo Stato. Il Ministero della Giustizia con la recente circolare del 10 gennaioha fatto alcune importanti precisazioni sul procedimento diche ruota intorno a tale istituto. Si tratta di un segnale importante dopo che molti professionisti legali hanno denunciato la cattiva prassi di alcuni uffici giudiziari. Questi richiedono infatti accertamenti al relativo ufficio finanziario Agenzia delle entrate sulla situazione reddituale della parte assistita, solo dopo che gli è pervenuta l'istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato VIDEO. ...