: Avvocata in udienza con il veloIl giudice la caccia dall'aula Polemica al Tar dell'Emilia… - Affaritaliani : Avvocata in udienza con il veloIl giudice la caccia dall'aula Polemica al Tar dell'Emilia… - banditho74 : @ninfoAvvocata Io sono di Milano come Te, immagina che bello se venissi nel Tuo Ufficio cara Avvocata, e ti facessi… - AlariGiuseppe : @volonellaluce La velia del sonno si presume di dormire invece c'è una guerra tra il bene ed il male? Che esso socc… - klandestijno : @Ella_287 La prima conduttrice presenta l’avvocatA...Pivetti invece insiste 2 volte con “steige” ...mah - fazio_nicola : RT @Gianlustella: "Avvocata" definizione che non piace alle stesse Colleghe con le quali dividiamo le aule di tribunale ogni giorno. Ma l'i… -

Una ragazza musulmana, praticante avvocato nell'Ufficio legale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha dovuto lasciare l'dove era in corso un'udienza, a Bologna,perché si è rifiutata di togliere il. Lo ha deciso il presidente della seconda sezione del Tar di Bologna. Ha invitato la giovanea togliere il, altrimenti sarebbe dovuta uscire. "Non mi era mai successo prima. Ho assistito a decine di udienze. E non si può parlare di problemi di sicurezza:il volto è scoperto", dice la praticante.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)