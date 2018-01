Australian Open 2018 | i risultati di oggi del tabellone maschile 17 gennaio Nadal

LIVE Australian Open 2018 - mercoledì 17 gennaio in DIRETTA : Seppi al terzo turno - sfiderà Karlovic! Nadal passeggia - Dimitrov al quinto con Mc Donald : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (mercoledì 17 gennaio). Il primo Slam della stagione di tennis entra sempre più nel vivo e si preannuncia una giornata particolarmente divertente con i match del secondo turno. A spiccare sono soprattutto Rafael Nadal (contro Leonardo Mayer) sul campo centrale e Grigor Dimitrov, mentre tra le donne ci sarà spazio per Caroline Wozniacki ed Elena Svitolina: sono tutti favoriti nei ...

Australian Open 2018/ Diretta streaming video e tv : Nadal al 3turno - Dimitrov costretto al quinto set! : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Seppi vola al terzo turno dominando su Nishioka, bene anche Nadal.

Australian Open - Andreas Seppi al terzo turno : Australian Open, Andreas Seppi al terzo turno Battuto il giapponese Yoshihito Nishioka in tre set Continua a leggere L'articolo Australian Open, Andreas Seppi al terzo turno sembra essere il primo su NewsGo.

Tennis - Australian Open Seppi al terzo turno - ok Nadal. Kostyuk - è nata una stella : MELBOURNE - Andreas Seppi continua la sua avventura agli Australian Open. Il 33enne altoatesino, numero 76 Atp e reduce dal successo nel challenger di Canberra, è approdato al 3° turno battendo ...

Australian Open 2018 / Diretta streaming video e tv : avanzano Seppi e Nadal - Dimitrov in difficoltà! : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Seppi vola al terzo turno dominando su Nishioka, bene anche Nadal. Vincono soffrendo Wozniacki e Svitolina(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:16:00 GMT)

Australian Open 2018 - Rafael Nadal : “Non ho sbagliato nulla - che caldo a Melbourne. Non sarà facile con Dzumhur” : Rafael Nadal si è sbarazzato dell’argentino Mayer e si è qualificato al terzo turno degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Tutto davvero facile per il numero 1 del mondo che ha così dichiarato al termine dell’incontro: “Ho giocato bene in generale contro un avversario che è piuttosto scomodo. Non ho sbagliato quasi nulla, ho finito la partita con solo 10 errori forzati, pochi in 2 ore e 38 ...

LIVE Australian Open 2018 - mercoledì 17 gennaio in DIRETTA : Seppi al terzo turno - sfiderà Karlovic! Nadal passeggia - Dimitrov sotto si un set con Mc Donald : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (mercoledì 17 gennaio). Il primo Slam della stagione di tennis entra sempre più nel vivo e si preannuncia una giornata particolarmente divertente con i match del secondo turno. A spiccare sono soprattutto Rafael Nadal (contro Leonardo Mayer) sul campo centrale e Grigor Dimitrov, mentre tra le donne ci sarà spazio per Caroline Wozniacki ed Elena Svitolina: sono tutti favoriti nei ...

Australian Open - avanti Seppi e Nadal - al terzo turno anche la baby prodigio Kostyuk : Al terzo turno, il numero uno del mondo se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur, che all'esordio del torneo ha eliminato Paolo Lorenzi. Nella notte il francese Jo-Wilfried Tsonga ha vinto a fatica ...

LIVE Australian Open 2018 - mercoledì 17 gennaio in DIRETTA : Seppi al terzo turno - sfiderà Karlovic! Nadal passeggia - inizia Dimitrov : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (mercoledì 17 gennaio). Il primo Slam della stagione di tennis entra sempre più nel vivo e si preannuncia una giornata particolarmente divertente con i match del secondo turno. A spiccare sono soprattutto Rafael Nadal (contro Leonardo Mayer) sul campo centrale e Grigor Dimitrov, mentre tra le donne ci sarà spazio per Caroline Wozniacki ed Elena Svitolina: sono tutti favoriti nei ...

Australian Open 2018 : il programma di domani (giovedì 18 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming : Sulla piattaforma Streaming Eurosport Player , invece, ci sarà una copertura totale. Il programma di giovedì 18 gennaio degli Australian Open 2018 Rod Laver Arena ore 1:00 SHARAPOVA, Maria (RUS) vs ...

Australian Open 2018 : tutti gli italiani in gara domani (giovedì 18 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Sulla piattaforma Streaming Eurosport Player , invece, ci sarà una copertura totale. Programma giovedì 18 gennaio italiani agli Australian Open 2018 Rod Laver Arena ore 9.00 BARTY, Ashleigh (AUS) 18 ...

Tennis - Australian Open 2018 : Nadal vola al terzo turno. Mayer battuto 6-3 - 6-4 - 7-6 : Rafa Nadal soffre più del previsto ma accede al terzo turno degli Australian Open. Il maiorchino numero 1 del mondo ha superato 6-3, 6-4, 7-6(4) l'argentino Leonardo Mayer , 52° del ranking ATP, in ...

Tennis - Australian Open : Seppi al terzo turno con Karlovic : ROMA - Andreas Seppi dopo aver liquidato il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 in poco meno di due ore di gioco, affronterà al terzo turno degli Australian Open il croato ...

Australian Open 2018 : tutti gli italiani in gara domani (giovedì 18 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Nella quarta giornata degli Australian Open di tennis saranno in campo ben tre italiani: avrà l’onore di aprire la sessione serale sul campo Centrale, la Rod Laver Arena, Camila Giorgi, che affronterà alle ore 9.00 italiane la beniamina di casa Ashleigh Barty, numero 18 del seeding di Melbourne. Lorenzo Sonego proverà a scrivere un nuovo capitolo della sua favola nello scontro con il transalpino Richard Gasquet, numero 29 del tabellone: ...