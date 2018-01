Attenzione alle lavastoviglie | rifugio di funghi e batteri

Il Viminale alle Questure : “Attenzione all'arrivo della pistola da portafoglio” : Il Viminale alle Questure: “Attenzione all'arrivo della pistola da portafoglio” La nuova arma pesa solo 200 gr ma è pericolosa come i modelli tradizionali Continua a leggere L'articolo Il Viminale alle Questure: “Attenzione all'arrivo della pistola da portafoglio” sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta Meteo - Attenzione a Mercoledì 17 Gennaio : possibile NEVE a sorpresa al Nord/Est - fiocchi anche a Venezia e Trieste [MAPPE] : 1/12 ...

Paolo Fox / Oroscopo - oggi 13 gennaio 2018? - LatteMiele : Vergine Attenzione alle cose importanti : Oroscopo 2018, 13 gennaio, previsioni di Paolo Fox: Pesci stanchi, hanno aiutato troppo gli altri. Ritardi per i Gemelli che creano non pochi disagi. Che sabato sarà per i segni zodiacali^(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:39:00 GMT)

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : Attenzione al violento temporale in atto sullo Stretto di Messina [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dal ciclone che dal basso Tirreno si sta portando sul mar Jonio diventa sempre più intenso in serata al Sud Italia. attenzione al forte temporale in formazione sullo Stretto di Messina: negli ultimi minuti ha già scaricato 11mm di pioggia a Fiumedinisi, nel messinese jonico, e si sta ingrossando verso il reggino. Intanto proprio nel reggino tra Scilla e Villa San Giovanni si sta formando un altro ...

"I cani in ufficio rendono più sereni ma Attenzione alle regole" : Ma, il 24 giugno 2016, Purina è riuscita a battere questo record attraverso il coinvolgimento di tutte le sedi del mondo con 691 cani in ufficio. E' comunque ovvio che per la serena convivenza tra ...

Allerta alici contaminate : prestate Attenzione : Un nuovo caso di cibi contaminati è arrivato nel nostro paese. Il Ministero della Salute è stato costretto ancora una volta al ritiro di un lotto di alici contaminate per la presenza di un tasso di istamina molto alto. Ecco il lotto interessato Le alici ritirate sono a marchio lasa Sapori di Mare – Decò – Riunioni Ind. Alimentari. Per l'anno 2018 che è da poco entrato, questo è stato il secondo tipo di richiamo alimentare avvenuto, dopo il ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : Attenzione al forte maltempo in arrivo al Sud - allarme arancione in Puglia : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione avanzerà nelle prossime ore verso il Bacino tirrenico e, nella giornata di domani, continuerà a spostarsi verso Est, raggiungendo anche lo Ionio. maltempo in arrivo dunque al Sud, specialmente sulle aree che si affacciano sul Golfo di Taranto e, a causa di un temporaneo richiamo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, anche in Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Foto dei figli sui social - Attenzione alle multe! : Fa riflettere l'ordinanza emessa da un giudice del tribunale di Roma a carico di una madre che aveva pubblicato la Foto del figlio minore sui social

Esenzione canone Rai 2018 : Attenzione alle scadenze. : In Italia quando si tratta di fisco la regola sembra essere una sola: nessuna logica. Preambolo necessario per introdurre un argomento molto sentito dai tanti cittadini che si sentono vessati dallo Stato e qualche volta anche a ragione. Il canone Rai, come oramai tutti sanno, viene addebitato direttamente in bolletta e pagato in rate bimestrali da tutti coloro che risultano essere intestatari di utenza elettrica quale prima casa, avvero ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : ultime ore di caldo anomalo - Attenzione ai fenomeni violenti di Mercoledì 10 Gennaio : 1/7 ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preallarme e Attenzione per criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Le previsioni Meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale del Veneto, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Limite delle nevicate intorno ai 1600-1800 m., in abbassamento martedì. Venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preallarme e Attenzione per criticità idrogeologica e per vento forte : Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previste condizioni Meteo avverse, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo stato di attenzione per criticità geologica è dichiarato dallo ore 6.00 di ...

Allerta Meteo - irrompe lo scirocco : caldo record in tutt’Italia - temperature pazzesche. Attenzione al forte maltempo al Nord/Ovest : 1/26 ...

Attenzione : L’italia sta per porre fine alle Erboristerie : Attenzione: L’italia sta per porre fine alle Erboristerie Mentre da una parte si includono nuove figure sanitarie dall’altra si cancella la figura professionale dell’Erborista con l’abrogazione in toto della Legge del ’31: un atto che può avere gravi conseguenze sulla salute pubblica privando della preparazione e competenze necessarie la manipolazione delle piante officinali e gettando […] L'articolo Attenzione: L’italia sta ...