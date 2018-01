Asus Strix GL702VI vs HP OMEN X65 Big Format | ecco le ultime gaming solutions dal CES 2018

Asus Republic of Gamers presenta il nuovo notebook Strix GL702VI : Alimentato da un potente processore Intel Core i7, ASUS ROG Strix GL702VI è il nuovo notebook gaming Republic of Gamers (ROG) da 17,3 pollici equipaggiato con GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1080 e un pannello ultraveloce da 120Hz con tecnologia NVIDIA G-SYNC™ perassicurare la migliore e più evoluta esperienza videoludica. A queste già ricche caratteristiche si aggiungono la tastiera retroilluminata RGB con illuminazione ASUS Aura e la tecnologia ...

Asus Republic of Gamers presenta due nuove schede madri : Strix B250G Gaming e Strix B250H Gaming : ASUS Republic of Gamers ha annunciato le nuove schede madri Strix B250G Gaming (microATX) e Strix B250H Gaming (ATX): "due schede a elevato valore aggiunto che combinano l'audace design ROG con le migliori prestazioni e un audio incredibile per offrire un'esperienza di gioco senza paragoni". Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale:Le schede madri della serie ROG Strix B250 adottano il chipset Intel(r) B250 e supportano i più recenti ...

Asus Republic of Gamers annuncia la scheda grafica Strix RX Vega64 : ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato Strix RX Vega64, una scheda grafica gaming ottimizzata per la realtà virtuale con prestazioni ultra-elevate, sistema di raffreddamento avanzato, affidabilità di livello superiore ed estetica personalizzabile. La scheda Strix RX Vega64 adotta numerose tecnologie esclusive ROG tra cui MaxContact, una nuova tecnologia per il raffreddamento della GPU per migliorare lo scambio del calore. Grazie a tre ...