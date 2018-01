Assegno di mantenimento | differenze in separazione e divorzio e novità 2018

: RT @CesareSacchetti: La Cassazione condanna un idraulico a pagare l'assegno di mantenimento alla ex moglie con la motivazione che "il mesti… - silviamere : RT @CesareSacchetti: La Cassazione condanna un idraulico a pagare l'assegno di mantenimento alla ex moglie con la motivazione che "il mesti… - notizieoggi_com : Assegno di mantenimento: come si calcola- - notizieoggi_com : Assegno di mantenimento e assegno divorzile: confronto- - mrecchia70 : RT @CesareSacchetti: La Cassazione condanna un idraulico a pagare l'assegno di mantenimento alla ex moglie con la motivazione che "il mesti… - PapiriAnna : RT @CesareSacchetti: La Cassazione condanna un idraulico a pagare l'assegno di mantenimento alla ex moglie con la motivazione che "il mesti… -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Il 10 gennaio depositata una sentenza della Cassazione che in pratica non concede nessuntra coniugi nel caso in cui il matrimonio sia durato troppo poco. Questa è solo una delle ultime sentenze che di fatto a riformato l’istituto delche non è più quello di una volta. La fatidica frase pronunciata da tanti ex coniugi, “tanto mi deve mantenere” sta perdendo importanza. A maggio del 2017 una sentenza che addetti ai lavori e persone interessate alla materia conoscono come ''sentenza Grilli'', ha corretto l’indirizzo di molti giudici imponendo come principio fondamentale quando si assegnava ad un coniuge l’obbligo di passare gli alimenti, l’indipendenza economica rispetto al tenore di vita. Ecco cosa c’è da sapere alla luce di tutte queste novita' e come è cambiato l’istituto delsia nelche nella fase immediatamente precedente, ...