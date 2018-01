Ascolti tv | oltre 5 milioni di telespettatori per Romanzo famigliare

Ascolti TV | Giovedì 11 gennaio 2018. Il ritorno di Don Matteo sbanca con il 31.6%. San Andreas 12% - flop Le Spose di Costantino (3.6%). Santoro non va oltre il 4.9% : Don Matteo 11 Su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 11 ha conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share (qui i dati auditel dell’esordio della decima stagione). Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 2.762.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 928.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha intrattenuto 1.337.000 spettatori (5.3%). Su ...

Ascolti tv - per ‘Romanzo famigliare’ oltre 5 - 7 milioni di telespettatori : Il secondo appuntamento su Rai1 con Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini vince la gara agli Ascolti del 9 gennaio. Il terzo e quarto episodio, trasmessi in prima serata, hanno totalizzato rispettivamente 5 milioni 730mila telespettatori (21.25% di share) e 5 milioni 216mila telespettatori (22.25%). Il programma è stato anche il più visto dell’intera giornata. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv - ‘Quo vado?’ di Checco Zalone vince con oltre 6 - 2 milioni di telespettatori : E’ Checco Zalone a vincere la gara agli Ascolti della prima serata dell’8 gennaio con Quo vado? che trasmesso su Canale 5 è stato visto da 6.259.000 spettatori pari al 24,98% di share. Ascolti tv prime time Zalone ha battuto anche l’esordio di Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai1 che ha ottenuto 5.924.000 telespettatori e il 21,75% nella prima parte e 5.279.000 e il 22,77% nella seconda. ...

X Factor da record - boom di Ascolti per la finalissima : share oltre l'11% - la più vista di sempre : La finalissima di X Factor è stata seguita ieri su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.783.749 spettatori medi, con una share complessiva dell'11,23%. Lo ha reso noto Sky, precisando che quella di ieri è ...

Ascolti tv - oltre 4 - 3 milioni per Io che amo solo te : La sfida degli Ascolti del 6 dicembre è stata vinta dal film Io che amo solo te con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, trasmesso su Rai1 e che ha ottenuto 4 milioni 358mila spettatori e uno share del 18.73%. Ascolti tv prime time Su Canale5 il primo appuntamento con Music di Paolo Bonolis ha debuttato con 3 milioni 222mila spettatori e il 15.31% di share. La serata televisiva prevedeva poi su Rai3 l’appuntamento con il programma di ...

Ascolti tv - Tu si que vales chiude col botto : l'hanno scelta oltre 5 milioni di telespettatori : Non c’è storia: Tu si que vales ha dominato il palinsesto televisivo per tutta la stagione e ha trionfato anche in finale. Il talent show in onda sabato 9 dicembre su Canale 5 ha totalizzato oltre cinque milioni di...

Ascolti TV | Mercoledì 6 dicembre 2017. Music non va oltre il 15.3% - battuto da Io che amo solo te (18.7%) : Morandi, Manson, Bonolis Su Rai1 il film in prima tv Io Che Amo solo Te ha conquistato 4.358.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 il primo appuntamento con Music di Paolo Bonolis ha raccolto davanti al video 3.222.000 spettatori pari al 15.3% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione). Su Rai2 Speciale Voyager ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Elf ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti TV | Venerdì 1 dicembre 2017. Tale e Quale chiude al 23% - Vacanze ai Caraibi 9.6%. Napoli-Juve 13.1% - Crozza non va oltre il 3.5% : Carlo Conti Su Rai1 – preceduta da una presentazione di 5 minuti (4.630.000 – 17.3%) – la finale di Tale e Quale Show – Il Torneo - in onda dalle 21.30 alle 0.19 – ha conquistato 4.858.000 spettatori pari al 23% di share (qui gli Ascolti di un anno fa). Su Canale 5 il film in prima visione Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 2.204.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Premonitions ha interessato ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ascolti record : oltre 7.730.000 spettatori prima del GF Vip : Oggi, martedì 28 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchietti. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 11:54:00 GMT)

Ascolti - effetto Berlusconi su Che tempo che fa oltre un punto e mezzo di share in più - TV/Radio - Spettacoli : effetto Berlusconi sugli Ascolti di Che tempo che fa : la puntata del programma di Fabio Fazio andata in onda ieri in prima serata su RaiUno, ospite il leader di Forza Italia , è stata vista da 3 ...

Ascolti - effetto Berlusconi su Che tempo che fa oltre un punto e mezzo di share il più - TV/Radio - Spettacoli : effetto Berlusconi sugli Ascolti di Che tempo che fa : ieri il programma di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai1 è stato visto da 3 milioni 921mila spettatori con share del 14,9%, in crescita ...

Tu Si Que Vales - Ascolti top : con oltre 5 milioni di spettatori vince il sabato sera in tv : Tu Si Que Vales vola negli ascolti. Le reti Mediaset ieri si sono aggiudicate prima e seconda serata con, rispettivamente, 8.721.000 spettatori totali (39.35% di share sul target commerciale) e 5.570.

