ASCOLTI TV 16 gennaio 2018 | vince Romanzo Famigliare su Rai 1 | buon debutto per Il Terzo

ASCOLTI TV | Martedì 16 gennaio 2018. Romanzo Famigliare al 20.4% - Ma che Bella Sorpresa 12% - Il Terzo Indizio 6.4% - Stasera Tutto è Possibile 8.5% : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.067.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Ma Che Bella Sorpresa ha raccolto davanti al video 2.892.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 2.003.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al ...

ASCOLTI TV | Martedì 16 gennaio 2018. Romanzo Famigliare al 20.4% - Ma che Bella Sorpresa 12% : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.067.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Ma Che Bella Sorpresa ha raccolto davanti al video 2.892.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 2.003.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al ...

ASCOLTI TV | Martedì 16 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ma Che bella Sorpresa ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share ...

ASCOLTI tv ieri - Romanzo famigliare vs Ma che bella sorpresa | Auditel 16 gennaio 2018 : Come sono andati i grafici relativi agli Ascolti ieri? Quali sono stati i risultati Auditel del prime-time di martedì 16 gennaio 2018? A primeggiare sugli altri canali sarà stato Rai 1 con Romanzo famigliare o Canale 5 con Ma che bella sorpresa? Scopritelo leggendo questo articolo. Ascolti tv ieri, 16 gennaio **DATI Auditel DISPONIBILI DALLE 10.15** Rai 1. La scoperta della paternità di Agostino e molti altri retroscena della fiction ...

ASCOLTI TV/ 15 gennaio 2018 : “Romanzo Famigliare” 21.5% su Rai 1 - “Perfetti Sconosciuti” 20.3% su Canale 5 : Ancora grandi ASCOLTI per “Romanzo Famigliare”, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai 1. Risultato positivo anche per il film “Perfetti Sconosciuti” in prima tv su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:44:00 GMT)

ASCOLTI Tv - Romanzo famigliare - Perfetti sconosciuti - Auditel 15 gennaio : Se vi siete persi qualche puntata della serie vi ricordiamo che è possibile rivederla in streaming . Rai 2. I misteri di Londra ai tempi di Jack Lo Squartatore, ma anche la vita segreta delle piante:...

ASCOLTI TV | Lunedì 15 gennaio 2018. Romanzo Famigliare 21.5% - Perfetti Sconosciuti 20.3% : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.283.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Perfetti Sconosciuti ha raccolto davanti al video 4.769.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Voyager – Ai Confini della Conoscenza ha interessato 1.682.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha intrattenuto 1.347.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 PresaDiretta ha ...

ASCOLTI TV | Lunedì 15 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Perfetti Sconosciuti ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Voyager – Ai Confini della Conoscenza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video .000 ...

ASCOLTI tv ieri - Romanzo famigliare vs Perfetti sconosciuti vs Voyager | Auditel 15 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Scopriamo assieme quale canale principale del digitale terrestre ha conquistato la maggior percentuale di share. Tra le pretendenti alla vittoria della prima serata troviamo Rai 1 con la fiction ‘Romanzo famigliare’ e Canale 5 con il film ‘Perfetti sconosciuti’ e il docu-programma Voyager su Rai 2 condotto da Roberto Giacobbo. Ascolti tv, 15 gennaio **dati Auditel disponibili a ...

CHE TEMPO CHE FA/ ASCOLTI e pagelle 14 gennaio : quasi 5 milioni di spettatori e 169 mila tweet : Grandi ospiti per la seconda puntata dell'anno di Che TEMPO che fa. Le pagelle della serata da Alex Zanardi e Luciano Ligabue a Tom Hanks e Meryl Streep.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:16:00 GMT)

Domenica In vs Domenica live - chi vince con gli ASCOLTI 14 gennaio? : Dopo una lunga assenza di quattro settimane, è tornata in tv l’acerrima nemica di Domenica In: Domenica live! Ieri, 14 gennaio, Barbara D’Urso e il suo trash hanno fatto il loro rientro dalle vacanze natalizie, e hanno messo di nuovo “i bastoni tra le ruote” al varietà di Rai 1, che in fatto di ascolti un pochino si era risollevato. Il programma condotto dalle sorelle Parodi, ma meglio dire principalmente dalla maggiore ...

Che tempo che fa/ Pagelle 14 gennaio : Meryl Streep e Tom Hanks conquistano ASCOLTI e tweet : Grandi ospiti per la seconda puntata dell'anno di Che tempo che fa. Le Pagelle della serata da Alex Zanardi e Luciano Ligabue a Tom Hanks e Meryl Streep.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:23:00 GMT)

ASCOLTI TV | Domenica 14 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 18.8%-15.7% - Libero Grassi 16.1%. Amore Criminale parte dal 6%. 18.3% per Berlusconi a Domenica Live : Libero Grassi Su Rai1 dalle 20.39 alle 22.30 il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ha ospitato Meryl Streep, Tom Hanks, ha conquistato 4.970.000 spettatori pari al 18.8% di share mentre dalle 22.35 alle 0.14 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.810.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori A Testa Alta - Libero Grassi ha raccolto davanti al video 3.884.000 spettatori pari al 16.1% di ...

ASCOLTI TV | Domenica 14 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 18.8%-15.7% - Libero Grassi 16.1%. Amore Criminale parte dal 6% : Libero Grassi Su Rai1 dalle 20.39 alle 22.30 il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ha ospitato Meryl Streep, Tom Hanks, ha conquistato 4.970.000 spettatori pari al 18.8% di share mentre dalle 22.35 alle 0.14 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.810.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori A Testa Alta - Libero Grassi ha raccolto davanti al video 3.884.000 spettatori pari al 16.1% di ...