: Articolo di Rolling Stone fa arrabbiare i fan di Ferro: "Gay non possono cantare l'amore etero? L'amore è universal… - HuffPostItalia : Articolo di Rolling Stone fa arrabbiare i fan di Ferro: "Gay non possono cantare l'amore etero? L'amore è universal… - elise_fleur_ : Che poi è vero,ma da Rolling Stone non mi aspetto un articolo con i termini come "smignotteggia" - Alessia061 : RT @Martola__: Tiziano Ferro quando canta, canta l’amore. E l’amore è lo stesso per tutti. Ciao articolo di merda di Rolling Stone, non ten… - QMagazine_Ita : Articolo shock su #TizianoFerro, se sei #gay non devi cantare di amori etero, ma sotto sotto c'è di più... ?? - vr_elisa : @RollingStoneita niente da dire su di loro... sembrano bravi. l'articolo invece, mamma mia, sembra il tributo di un… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) I fan di Tizianosono insorti sui social, prendendo le difese del cantante accusato di "tradimento" in unapparso su. "Se sei gay nondi amore etero" aveva scritto Tiziano Zarantonello in un blog nel quale, con piglio ironico, accusava il cantante di Latina di non esser stato chiaro sul suo orientamento sessuale, di aver scritto testi rivolti a ragazze, quando in realtà non aveva mai lottato per conquistare l'amore di una donna. Su Facebook l'è stato sommerso di commenti negativi, nei quali gli utenti sostengono che "l'amore è universale. Un cantautore non deve parlare per forza di sé".Secondo Zarantonello è legittimo invece interessarsi alla sessualità dei cantanti e pretendere che siano chiari in proposito, poiché "sono loro a metterla al centro del palco, rendendola il filo conduttore della ...