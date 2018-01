Arrone | parte domani con chiamata 0 Alert System

L’Isola : Emma M Arrone riparte da New York. Il video : Il sole che si riflette sulle vetrate del Chrysler Building, i cieli pigri che si affacciano all’orizzonte e le strade che aspettano di popolarsi di buon’ora al mattino. Emma Marrone riparte da Manhattan nel video de L’Isola, primo singolo estratto da Essere qui, il nuovo album della cantante salentina in uscita il prossimo 26 gennaio. https://www.youtube.com/watch?v=NiwsywtFOiQ Una canzone che parte lenta e che richiama gli ...

Naike Rivelli e la banana : "Vi fa schifo mangiare la parte mArrone ma poi..." : Una Naike Rivelli scatenatissima su Instagram, con un video-messaggio decisamente fuori dagli schemi per i suoi follower. humanity amazes me.. some people are disgusted...