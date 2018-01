Archeologia | “Intorno ai Templi di Selinunte esiste un quartiere molto importante | una

: RT @museodibevagna: #14gennaio #BuonaDomenica da #Bevagna. L'abitato si stringe dal XII secolo intorno alla centrale piazza Filippo Silvest… - umbriandream : RT @museodibevagna: #14gennaio #BuonaDomenica da #Bevagna. L'abitato si stringe dal XII secolo intorno alla centrale piazza Filippo Silvest… - rivogliobarbie : RT @museodibevagna: #14gennaio #BuonaDomenica da #Bevagna. L'abitato si stringe dal XII secolo intorno alla centrale piazza Filippo Silvest… - visitorcity : RT @museodibevagna: #14gennaio #BuonaDomenica da #Bevagna. L'abitato si stringe dal XII secolo intorno alla centrale piazza Filippo Silvest… - viching49 : RT @museodibevagna: #14gennaio #BuonaDomenica da #Bevagna. L'abitato si stringe dal XII secolo intorno alla centrale piazza Filippo Silvest… - PadovanicNicola : RT @museodibevagna: #14gennaio #BuonaDomenica da #Bevagna. L'abitato si stringe dal XII secolo intorno alla centrale piazza Filippo Silvest… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) “Grazie a questoprogetto di ricerca condotto dai geomorfologi dell’Università di Camerino e giunto al primo anno, abbiamo verificato che intorno aidiun, praticamente una nuova Pompei. Attraverso scavi archeologici continuati nel tempo potremmo immaginare di portare alla luce il sistema di. Unaimmensa che non si limita solo ad essere una città grande che va oltre l’Acropoli ma addirittura invade anche gli spazi della Collina orientale e sicuramente anche della collina Occidentale in prossimità della Necropoli”. Lo ha annunciato poco fa il Direttore del Parco Archeologico di, Soprintendente ad Interim ai Beni Culturali di Trapani, Enrico Caruso, soffermandosi con i giornalisti giunti da tutto il mondo per la presentazione dello studio condotto dai geomorfologi sul sito archeologico di ...