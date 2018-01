Anticipazioni Una Vita | Felipe e Huertas fanno l’amore | Celia li vede

I'M DYING UP HERE/ Anticipazioni del 17 gennaio 2018 : una sfida fra Goldie e Cassie? : I'm DYING Up HERE, Anticipazioni del 17 gennaio 2018, in prima Tv su Sky Atlantic. Goldie deve affrontare l'ex marito per affari, mentre Cassie il confronto con i colleghi. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:45:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita - seconda parte di febbraio 2018. Cosa succederà? : Le puntate di Una Vita in onda nella seconda parte di febbraio 2018 saranno incentrate sulla rapina che si verificherà durante la festa in casa di Arturo Valverde (Manuel Regueiro), il nuovo condomino di Acacias 38. Scopriamo che Cosa succederà attraverso il nostro post che riepiloga tutte le Anticipazioni principali della telenovela. Mauro crede che Teresa sia stata ferita. Dopo essere stato allarmato da Rosina (Sandra Marchena) e Liberto ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 22-26 gennaio 2018 : Pablo rischia la pena di morte! Mauro gli propone di evadere! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio 2018: momenti drammatici per Cayetana! Mauro ha la soluzione giusta per Pablo! Anticipazioni Una Vita: Mauro, impietosito dallo struggente addio di Pablo e Leonor, propone ai due di fuggire! Cayetana, dopo aver tentato il suicidio, si scaglia contro Teresa! Felipe umilia sua moglie! Simon diventa il maggiordomo di casa Valverde! Labili speranze, illusioni, amori ...

Anticipazioni Una Vita : SARA mette MAURO contro FERNANDO : Nel corso di febbraio, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita faranno la conoscenza della giovane e attraente SARA Rubio Ortiz (Mara Lopez): la donna, come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post di Anticipazioni, rappresenterà un grosso ostacolo per la serenità di MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e Teresa Sierra (Alejandra Meco), i quali riusciranno a rappacificarsi a seguito della rapina che si ...

Beautiful - Anticipazioni dal 22 al 27 gennaio : Katie minaccia Quinn con una pistola - Thomas assunto alla Spectra : Bentrovati al consueto appuntamento con le anticipazioni italiane di Beautiful! Cosa succederà nell’arco della prossima settimana ai personaggi della nostra soap preferita? Ci sarà un altro licenziamento, dopo quello di Thomas, alla casa di moda Forrester; e poi una nuova alleanza e l’ennesimo litigio fra Quinn e Katie che, in preda alla rabbia, compierà un gesto estremo. Ecco ciò che vedremo nelle puntate di Beautiful in onda dal 22 ...

UNA VITA / Ecco Elvira Valverde e il suo maggiordomo Simon (Anticipazioni 17 gennaio 2018) : Anticipazioni Una VITA, puntata 17 gennaio: Elvira Valverde è infelice e medita il suicidio, ma fortunatamente il pronto intervento di Simon eVITA il peggio.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 07:56:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin sceglie Marianna? Una nuova conferma! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. È mistero sulla scelta di Paolo Crivellin: quando andrà in onda e chi sarà tra Angela e Marianna? Arrivano nuovi indizi!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni tempesta d'amore al 27/01 : una scelta drammatica per Rebecca : tempesta d'amore vi aspetta ogni giorno alle ore 20 su rete 4, in queste prossime puntate vedremo al centro della scena il rapporto tra Rebecca e William. I due ragazzi scoprono di amarsi, ma come la prenderà Ella? Scopriamolo nel continuo dell'articolo. Rebecca sceglie tra Ella e William? L'amicizia tra le nostre protagoniste è fortemente in crisi, Ella è delusa e vorrebbe dire la verità sui sentimenti di William alla sua amica, ma teme che tra ...

Anticipazioni Una Vita : MARIA LUISA sente che VICTOR si sta allontanando da lei… : Novità in vista a Una Vita per la coppia formata da VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad): i due innamorati, nelle puntate andate in onda di recente su Canale 5, hanno fatto da testimoni al matrimonio tra Juliana (MARIA Tasende) e Leandro (Raul Cano), auspicando tra l’altro di essere i prossimi a coronare finalmente il loro sogno d’amore. Qualcosa è però destinato a cambiare nell’arco delle ...

UNA VITA/ Teresa accetta di uscire insieme a Fernando (Anticipazioni 16 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 16 gennaio: felice per il risultato ottenuto nel patronato, Teresa accetta l'invito di Fernando di uscire insieme. Nuovi problemi per Mauro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 08:23:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Felipe vittima di un grave incidente : anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito arrestato, Felipe lo difende ma viene minacciato Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo che Felipe è vittima di un duro incidente. Prima di raccontarvi quanto gli accade, è necessario per noi farvi sapere che arriva ad Acacias 38 Antonito, figlio di Ramon. Il giovane, però, porta con sé diversi […] L'articolo Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe vittima di un grave incidente proviene ...