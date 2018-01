Anticipazioni Romanzo Famigliare del 22 gennaio | nella quinta puntata guai per Agostino

: Altri problemi per la famiglia Pagnotta Ancora colpi di scena. Emma finisce in carcere, e gravi problemi per... - spettacolo_fp : Altri problemi per la famiglia Pagnotta Ancora colpi di scena. Emma finisce in carcere, e gravi problemi per... - CeciliaLazz : RT @GossipeTv: Emma rischierà il carcere e Agostino sarà processato. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di #RomanzoFamigliare https… - GossipeTv : Emma rischierà il carcere e Agostino sarà processato. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di… - OptiMagazine : Anticipazioni #RomanzoFamigliare del 22 gennaio, nella quinta puntata guai per Agostino in… - zazoomblog : #Anticipazioni Romanzo famigliare Emma rischia il carcere #Anticipazioni #Romanzo #famigliare: #Emma #rischia ... -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Continua su Rai1 la programmazione della fiction diretta da Francesca Archibugi: con ladidel 22vanno in onda in prima serata su Rai1 il settimo e l'ottavo episodio di questo family drama all'italiana ambientato a Livorno, con l'Accademia Navale sullo sfondo.CAST E PERSONAGGI DI, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINOProprio le vicende della vita della Marina Militare saranno al centro del quinto appuntamento con: il rapporto sempre più stretto e complesso tra Nicoletta Rossitto, detta Nicola (Barbara Venturato), ePagnotta (Guido Caprino) potrebbe mettere quest'ultimo in seria difficoltà.Dopo aver provato a recuperare la serenità familiare con la moglie Emma (Vittoria Puccini) in seguito al test del DNA che ha fugato tutti i dubbi sulla paternità di Micol (Fotinì Peluso), ...