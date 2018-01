Anticipazioni Il Segreto | SAUL vuole trovare una casa per JULIETA ma PRUDENCIO lo

Il Segreto Anticipazioni - stasera 17 gennaio 2018 : Eusebio deciso a punire Cristobal : Severo, Francisca e Carmelo attendono una mossa di Don Eusebio sperando col suo aiuto di potersi liberare del proprio nemico.

Il Segreto / Anticipazioni 17 gennaio : don Eusebio - una nuova minaccia per Puente Viejo? (puntata pomeridiana) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 17 gennaio: Camila è distrutta dopo avere scoperto il tradimento di Hernando con Lucia. Per questo pretende la verità dalla sua bocca...(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:06:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : FRANCISCA riprende a minacciare CANDELA!!! : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno finalmente al ritorno di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz): indisposta dalla lunga assenza del marito Severo Santacruz (Chico Garcia) a La Granja, la pasticciera deciderà di recarsi a Puente Viejo e finirà per scoprire dell’esplosione verificatasi a La Quinta; ricapitoliamo insieme tutto quello che succederà… Stando a quanto segnalano le ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Fiocco rosa per Marcela | VIDEO : anticipazioni spagnole il Segreto. Fiocco rosa per Marcela, che ha dato alla luce alla piccola Camelia. Mentre nelle puntate italiane, stiamo assistendo al matrimonio ed al dolore di Beatriz, gli episodi spagnoli mostrano il lieto evento, che avverrà tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2018. Durante la puntata 1735 assisteremo agli inizi del travaglio. Marcela dà alla luce a Camelia Finalmente è nata, almeno nella penisola iberica(visto che ...

Il Segreto torna in prima serata - Anticipazioni 17 gennaio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: anticipazioni puntata serale di oggi 17 gennaio N.1577 Hernando, messo alle ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 17 gennaio : Hernando confessa la verità a Camila? (puntata pomeridiana) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 17 gennaio: Camila è distrutta dopo avere scoperto il tradimento di Hernando con Lucia. Per questo pretende la verità dalla sua bocca...(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni febbraio : ecco come uscirà di scena Cristobal Garrigues Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la telenovela di Canale 5, che ha appena svelato Camila smascherare Lucia [Video] nelle puntate dal 22 al 26 gennaio. Gli ultimi spoiler ci svelano che uno dei personaggi più cattivi della soap opera uscira' di scena. Un addio che coincidera' con l'ingresso di due fratelli che stanno tutt'oggi emozionando i telespettatori iberici. anticipazioni Il Segreto: l'ultimo folle gesto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 17 gennaio 2018: Nell’appuntamento pomeridiano, Camila rivela a Don Anselmo che Hernando l’ha tradita. Intanto una tristissima Fe tenta di evitare Mauricio, ma poi gli grida in faccia tuttla sua disperazione per aver accettato di sposarsi con Nazaria. Severo chiede a Francisca di dirgli cosa sa sul passato di Cristobal Garrigues e di suo padre adottivo Eusebio. Camila affronta il ...

Il Segreto Anticipazioni gennaio : la fine di Lucia - il ritrovamento di Belen Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, che ha appena annunciato il nuovo gesto eroico di Julieta [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che i telespettatori assisteranno alla fine di Lucia Torres, mentre una bambina arrivera' a Puente Viejo. Di chi si tratta? anticipazioni Il Segreto: Lucia Torres esce di scena, ecco come Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] in onda a gennaio su Canale 5 rivelano ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-26 gennaio 2018 : Cristobal - spinto da Francisca - lascia morire il padre! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio 2018: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio, ecco perché! Anticipazioni Il Segreto: Camila ed Hernando pianificano come sbarazzarsi di Lucia! Francisca ha in pugno Cristobal! Adela pronta a lasciare il paese ed il progetto della scuola! Momenti drammatici per Fe! Beatriz e Matias capiscono di amarsi ancora! Tensione, pathos e suspense, oscuri piani e ...

Chi è Ignacio del Segreto? Anticipazioni sul padre di Julieta : Chi è Ignacio del Segreto? Il padre di Julieta. Un altro personaggio misterioso sopraggiungerà a Puente Viejo e non di certo per far festa. Il suo rapporto con la figlia non è mai stato dei migliori e infatti Julieta subirà uno shock quando lo rivedrà: credeva proprio che, una volta trasferitasi nel paesino spagnolo, nessuno più avrebbe avuto informazioni sul suo conto, soprattutto suo padre, un uomo spregevole, dal passato oscuro, che però ...

Anticipazioni Il Segreto : AQUILINO vuole fare l’amore con BEATRIZ ma… : La giovanissima BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) non mancherà di sorprendere i telespettatori nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: dopo essere diventata l’amante segreta del suo ex Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) si avvicinerà tantissimo ad AQUILINO Benegas (Raul Tortosa), un losco impresario entrato in società con il proprietario dei Manantiales. Che cosa succederà? Secondo ...

Il Segreto Anticipazioni : ritorno in prima serata a partire da domani 17 gennaio 2018 : La soap di Aurora Guerra tornerà nella prima serata del mercoledì, dopo l'uscita di Sacrificio d'amore dai palinsesti di Canale 5.

IL SEGRETO/ Eusebio Garrigues - padre di Cristobal - si presenta a Puente Viejo (Anticipazioni 16 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 16 gennaio 2018; Eusebio, padre di Cristobal Garrigues, si presenta a Puente Viejo con delle intenzioni non troppo chiare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:26:00 GMT)