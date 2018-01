Amy Hennig parla dei costi crescenti dei videogiochi e del problema streaming

Amy Hennig sulla chiusura di Visceral Games - la cancellazione del gioco dedicato a Star Wars e la questione loot box e microtransazioni : Amy Hennig è un nome che per molti giocatori non può che essere associato a bellissimi ricordi, una grandissima director e sceneggiatrice che negli anni è stata legata a franchise di assoluto valore come Legacy of Kain, Jak e Uncharted e che in questi anni stava collaborando allo sviluppo del gioco di Star Wars targato Visceral Games, un gioco che come sappiamo verrà riproposto in una veste molto diversa.Proprio Amy Hennig è stata protagonista ...