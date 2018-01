Amici | nuove indiscrezioni sul party di Biondo | ecco cosa è successo durante la festa

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 15 gennaio : punizioni - rivalità e nuove eliminazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 15 gennaio : punizioni - rivalità e nuove eliminazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 15 gennaio : punizioni - rivalità e nuove eliminazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Anticipazioni Amici 2018 di sabato 13 gennaio : eliminazioni e nuove sfide : Possono mai mancare le Anticipazioni di Amici 2018 di sabato 13 gennaio? Certo che no! Col nuovo anno, potremmo assistere all'ingresso di nuovi concorrenti; ebbene sì, la classe non è ancora completamente formata: potrebbero accedere alla fase Serale di Amici 17 cantanti e ballerini che non abbiamo ancora avuto modo di conoscere, visto e considerato che tutti, fino a questo momento, potrebbero andare in sfida. Se c'è chi dovrà affrontare delle ...

Nuove sfide ad Amici 2017 - Grace - Mose ed Emanuele a rischio eliminazione : l’esito delle prove : Nuove sfide ad Amici 2017 nel corso del Daily andato in onda lunedì 18 dicembre: tre talenti della scuola a rischio eliminazione hanno affrontato i professori per restare nel programma. Sabato pomeriggio il programma aveva lasciato in sospeso l'esito della sfida tra Mose ed Emanuele, mandati a rischio eliminazione dalla squadra del Fuoco. In bilico anche la sorte di Grace, che rischia l'uscita dal programma a causa della prima sfida persa ...

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 16 dicembre : i duetti di Annalisa e Michele Bravi e le nuove sfide : Ad Amici di Maria De Filippi del 16 dicembre vedremo una nuova sfida a squadre finalizzata ad alcune eliminazioni, sia nella categoria del canto che in quella del ballo. Le prime Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 16 dicembre sono già disponibili in rete grazie alle clip mostrate nel corso della settimana attraverso l'appuntamento del Daytime. Questo pomeriggio, dalle ore 14.10 su Canale5, vedremo la squadra del Ferro contro la ...

Gianfranco Crobu/ Uomini e donne - dalla fine dell'Amicizia con Rita a nuove dame : Gianfranco Crobu è passato da Gemma Galgani a Rita ma a Uomini e donne niente è per sempre e dopo la fine dell'amicizia con Rita, ecco arrivare per lui nuove dame(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 14:32:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni 13 dicembre : nuove squadre e Biondo eliminato? : Sabato pomeriggio ci aspetta una nuova diretta di Amici 17 con due squadre completamente rivoluzionate e la misteriosa assenza di Biondo, cosa succederà?(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 11:19:00 GMT)

Nuove eliminazioni ad Amici 2017 : la decisione su Silvia Belluco - cantanti e ballerini a rischio : Nuove eliminazioni ad Amici 2017: i cantanti e i ballerini considerati titolari del programma non sono mai al sicuro e continuamente sono chiamati a sostenere verifiche ed esami. Questo è ciò che è successo nella puntata del Daytime in onda lunedì 11 dicembre quando abbiamo appreso di un'eliminazione obbligatori per una delle due squadre. Witty comunica a sorpresa che Silvia Belluco non è più votabile nella classifica di gradimento: ...

Amici 17 / Anticipazioni registrazione 5 dicembre : nuove eliminazioni in arrivo? : AMICI 17, oggi 5 dicembre 2017 arriva la prima registrazione del talent. Già abbandonata l'idea della diretta? La drastica decisione di Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 18:37:00 GMT)

Amici 17/ Nuova settimana - nuove sfide : gli allievi si preparano per sabato (oggi - 28 novembre 2017) : Oggi, martedì 28 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda l’ultima puntata settimanale del daytime di AMICI 17, prima della puntata pomeridiana di sabato 2 dicembre(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 11:16:00 GMT)