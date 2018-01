Amici 17 Ed.2018 / Carlo Di Francesco "avverte" Biondo : Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Amici 2018 : da alunni a netturbini per le strade romane. E’ giusto? : Amici 2018 non smette di stupire. Sabato 13 gennaio alcuni ragazzi sono stati puniti dalla produzione perché hanno trasgredito il regolamento: hanno organizzato un party, per il compleanno di Biondo poi degenerato in un “festino”. Molto probabilmente sono circolate delle droghe e parecchio alcool e la De Filippi, da sempre molto attenta alle problematiche dei ragazzi ha pensato bene ad una punizione esemplare: trasformare i giovani talenti in ...

Amici 2018 - gli eliminati di sabato 20 gennaio sono questi? : Chi sono i prossimi eliminati di Amici 2018? sabato 20 gennaio alcuni concorrenti dovranno abbandonare per sempre la scuola di Canale 5: non è difficile capire chi non rivedremo in TV, così come non è difficile individuare i potenziali vincitori di questa 17esima edizione (Carmen, Biondo, Einar e Lauren). Nella precedente puntata speciale, abbiamo assistito all'eliminazione di Emanuele Avino, ritenuto dagli insegnanti di canto non ancora pronto ...

Amici 2018 : le dichiarazioni di Maria dopo le espulsioni Video : Come sappiamo, di recente alcuni ragazzi di #Amici 2018 sono stati espulsi dall'accademia dopo aver mostrato dei comportamenti, a quanto sembra, poco ortodossi e inadeguati [Video]. #Maria De Filippi 56 anni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fattaccio, nelle quali ha espresso i suoi pensieri e la sua fiducia circa una seconda possibilita'. Iniziamo però dall'inizio, riassumendo in maniera molto breve. Gli studenti di Amici erano stato ...

Amici 17 ED.2018/ Eliminazioni ed espulsioni : Mose non supera l'esame e lascia la scuola! : Nuove Eliminazioni in arrivo ad AMICI 17 dopo la doppia sconfitta della squadra del fuoco mentre gli espulsi sono a lavoro, chi di loro rientrerà nella scuola dopo l'esame?(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 16:12:00 GMT)

Amici 2018 - cosa nasconde Carmen? Maria Fortuna tra i nuovi concorrenti : Lo hanno capito anche i muri: non c'è grande simpatia fra Carmen Ferreri ed Emma Muscat. Quest'ultima, però, non ha assolutamente nulla contro la sua collega, anzi ha sempre dichiarato di apprezzare molto la sua voce e la sua forza interpretativa; invece Carmen ha criticato Emma (forse con un pizzico d'invidia) dicendo che è solo bella e che artisticamente non è a un livello più alto di altri ragazzi della scuola di Amici 2018. I più maliziosi ...

Il provino di Maria Fortuna ad Amici 2018 emoziona Giusy Ferreri e Paola Turci : “Sei un leone che sta piangendo” (video) : Un nuovo ingresso nella scuola di Amici? È la sfida di Maria Fortuna ad Amici 2018 che, nel corso del pomeridiano di Real Time di martedì 16 gennaio si è esibita davanti ai professori di canto per tentare l'accesso al talent show di Mediaset. La strada verso il serale di Amici si fa sempre più articolata, i talenti in gara sono tanti, ma la nuova aspirante allieva della scuola si è presentata ai provini con una carica notevole, che ha colpito ...

Amici 2018 Serale - anticipazioni : Maria De Filippi e Luca Tommassini in trattativa : È in arrivo una rivoluzione al Serale di Amici 2018: le anticipazioni su Luca Tommassini e le parole di Maria De Filippi annunciano grandi cambiamenti per la fase finale del talent show! Molti accoglieranno molto bene le intenzioni della padrona di casa, che potrebbe portare nel suo show un nuovo coreografo al posto di Giuliano Peparini, ovvero Tommassini. Se ne parla da più di un mese ormai e a quanto pare ciò che è nata come una provocazione, ...