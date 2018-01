Altro possibile design del Samsung Galaxy X | ce n’è per tutti i gusti

: @WindItalia ennesimo sollecito di ricontatto. Voglio essere chiamata da qualcuno che mi spieghi come sia possibile… - finicella77 : @WindItalia ennesimo sollecito di ricontatto. Voglio essere chiamata da qualcuno che mi spieghi come sia possibile… - MrDominatorh : Oggi edito un video che ne annuncerà poi un altro, a cui ho intenzione di mettere più hype possibile Avrà lo stesso… - OptiMagazine : Altro possibile design del #SamsungGalaxyX, ce n'è per tutti i gusti - Philo1936 : un altro #mannaggiaalpotere è possibile - francop1980 : @LibereUguali Non esattamente. Si deve all'iniziativa di Benedetto Della Vedova di Più Europa, ma certo anche Civat… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Restiamoconcentrati sulX, un dispositivo che molto farà discutere il prossimo anno (le ultime informazioni lo danno per presentato solo in occasione del CES 2019), e che in un primo momento sembrava potesse offrire una doppia soluzione smartphone/tablet, attraverso la collocazione di una cerniera speciale collocata parallelamente al lato lungo, che gli consentisse di aprirsi e chiudersi all'occorrenza.Unspunto, anche se non del tutto nuovo, ci viene offerto dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), che a sua volta lascia avvicinare ilX al Surface Book, vista la possibilità eventuale di piegare il display giusto nel mezzo, potendo quindi vantare due porzioni di schermo nel momento in cui il dispositivo viene flesso.Tra le due ipotesi, preferiamo decisamente la prima, che avrebbe anche molto più senso (nel secondo caso ...