: Alex Pettyfer Instagram: 'Sono io il nuovo volto di Diesel Fragrances' - nicolettsalvi : Alex Pettyfer Instagram: 'Sono io il nuovo volto di Diesel Fragrances' - ShareHRnews : Alex Pettyfer será la imagen del perfume Diesel Only The Brave - RazzleTazzleMag : Alex Pettyfer será la imagen del perfume Diesel Only The Brave - OrnyBea : Diesel scegli Alex Pettyfer come testimonial della fragranza uomo. Dico solo una cosa: GRAZIE - OmniSovereign : Alex Pettyfer será la imagen del perfume Diesel Only The Brave #sovereignty -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Classe '90, 1 metro e 81 centimetri, biondo, occhi azzurri e viso da bello e dannato: ad, astro nascente di Hollywood - che ha all'attivo gia' diversi film - non manca davvero nulla. Considerato dai più come ilBrad Pitt del #Cinema internazionale,è un viaggiatore, un sognatore un ragazzo estremamente curioso della vita. Recentemente ha concluso un lungo viaggio che lo ha portato dapprima in Spagna e poi in Italia a visitare, ovviamente, luoghi come la Cappella Sistina e il Colosseo. Parliamo quindi di un ragazzo che nonostante la crescente notorieta', preferisce ancora la compagnia degli amici e i road trip in cerca di ispirazione.e Paul Newman: può esistere il confronto? Attraverso il il suo account ufficiale diVIDEO,inserisce molto spesso immagini di un giovane Paul Newman, sicuramente tra gli attori più ...