Al Bano da Maurizio Costanzo con la sua risposta spiazza tutti

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Alè il primo ospite della nuova serie del talk di“L’intervista”. Il cantante si emoziona di fronte alle immagini proiettate nelle pareti della scatola. Un racconto a tutto tondo della sua vita: dal fortissimo legame con la famiglia e la terra d’origine (Cellino San Marco), alla sfavillante carriera costellata di successi in tutto il mondo; dal matrimonio d’amore e da favola con la bellissima attrice Romina Power al dolore straziante per la loro Ylenia; dai suoi figli al legame con Loredana Lecciso. Molto intensi i momenti in cui il cantante di Cellino parla di Ylenia, la figlia scomparsa in circostanze misteriose nel 1994 e mai più ritrovata. “Sono i dolori che non passeranno mai – dice Al– è una sconfitta! Il meglio c’era in lei sottoi punti di vista. Parlava e scriveva 4 lingue, era veramente un bel geniaccio. La cosa più ...