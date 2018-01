: RT @petergomezblog: Aiuto allo sviluppo, il rapporto Openpolis e Oxfam: “C’è mancanza di trasparenza sull’utilizzo dei fondi. Le cifre? Gon… - MannaAniello : RT @petergomezblog: Aiuto allo sviluppo, il rapporto Openpolis e Oxfam: “C’è mancanza di trasparenza sull’utilizzo dei fondi. Le cifre? Gon… - guforealenapoli : Fondi aiuto allo sviluppo, il rapporto Openpolis e Oxfam: “C’è mancanza di trasparenza. Le cifre? Gonfiate”… - TroiaPt : RT @petergomezblog: Aiuto allo sviluppo, il rapporto Openpolis e Oxfam: “C’è mancanza di trasparenza sull’utilizzo dei fondi. Le cifre? Gon… - Cascavel47 : Aiuto allo sviluppo, il rapporto Openpolis e Oxfam: “C’è mancanza di trasparenza sull’utilizzo dei fondi. Le cifre?… - petergomezblog : Aiuto allo sviluppo, il rapporto Openpolis e Oxfam: “C’è mancanza di trasparenza sull’utilizzo dei fondi. Le cifre?… -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Mancasull’utilizzo dei fondi per l’e l’emergenza migranti. Una partita da 6,6 miliardi di euro nell’ultimo anno, sulla destinazione dei quali sono disponibili pochissimi dettagli. Necessari, però, tenuto conto che la questione legata all’immigrazione e all’accoglienza è un tema centrale anche nella campagna elettorale in corso. Formalmente siamo sulla strada giusta: l’Italia aumenta i fondi destinati all’pubblico(Aps), come da accordi internazionali. Ma cosa finanziano effettivamente queste risorse? Raggiungono i paesi più poveri o no? Da alcuni anni una quota crescente di Aps rimane nei Paesi ricchi, dove viene usata per gestire l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Questa quota dista letteralmente esplodendo. Accade anche in Italia dove i fondi destinati davvero ai Paesi più poveri sono diminuiti dal 2011 al 2016 ...