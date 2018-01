Abu | dal Gambia alla Sicilia inseguendo un sogno E anche Totti si commuove

Arrestato prof Liceo Massimo per Abusi su 15enne/ Roma - Massimo De Angelis ‘scoperto’ dalle chat : professore stimato Arrestato a Roma: Liceo Massimo, abusi su 15enne studentessa. Massimo De Angelis "scoperto" dalle chat con la ragazzina: indagini e scuola sotto choc(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:43:00 GMT)

'Amo il calcio perché unisce'. Totti condivide la storia di Abubaccar Konta - dal Gambia all'Italia : "Il calcio unisce le persone. Questo è quello che amo di questo gioco". Sono le bellissime parole con cui Abubaccar Konta chiude la sua lettera, pubblicata dall'Uefa, in cui racconta il suo viaggio ...

Leggono gli sms della figlia e scoprono le violenze : Abusata dal professore : Ha abusato di una studentessa di 15 anni nell'aula della scuola dove impartiva lezioni di ripetizione: un insegnante di 53 anni è stato arrestato dalla polizia a Roma dopo la denuncia dei genitori della minorenne che...

Così la Sicilia ha "adottato" Abu : venuto dal Gambia - si è integrato grazie al calcio : Abubacarr ha 16 anni. Ha rischiato la vita per arrivare dal Gambia in Italia, dove ora grazie al calcio si sta integrando nel nostro Paese. La sua è una delle storie della compagna #Equalgame...

Abusi - il Papa dal Cile : «Dolore e vergogna per danno causato dai preti pedofili» : Santiago del Chile ? La prima e ultima volta che un Papa ha varcato la soglia del Palacio de la Moneda era il 1987, c'era Giovanni Paolo II e alla presidenza c'era il dittatore...

La ginnasta Usa Simone Biles : 'Anche io Abusata dal medico Nassar' - : La campionessa, quattro volte oro olimpico, ha ammesso con un post sui suoi profili social, di aver subito molestie dal responsabile sanitario della nazionale americana di ginnastica . "No, non è ...

Poste - dall’Antitrust multa da venti milioni di euro : “Abuso su invii multipli” : venti milioni di euro di multa. È la sanzione emessa dall’Antitrust nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria. Si tratta in pratica di quelle spedizioni che i grandi clienti business come le banche, le assicurazioni e le compagnie telefoniche mandano ai propri clienti: dagli estratti conto, agli avvisi di scadenza, fino alle bollette. A ...

Giada Fusaro/ Abusata a 12 anni dal maestro di karate - “ho incubi ogni notte - niente mi ridarà la serenità” : Giada Fusaro, Abusata a 12 anni dal suo maestro di karate: alla vigilia della decisione del giudice sul rinvio a giudizio a carico dell'uomo, la 21enne ricorda l'incubo vissuto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:58:00 GMT)