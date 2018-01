: #BreakingNews Abi,indicato Patuelli per terzo mandato - CybFeed : #BreakingNews Abi,indicato Patuelli per terzo mandato -

Il comitato esecutivo dell'Abi haAntoniocome presidente dell'Associazione bancaria italiana per il biennio 2018-2020. Si tratterebbe del, perciò è necessaria una modifica dello statuto, precisa il vicepresidente Venesio. La proposta è stata accolta all' unanimità. Il nuovo statuto prevederà sempre due mandati biennali, con la possibilità di un, in casi eccezionali, per il quale sarà richiesto un quorum qualificato del 75%.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)