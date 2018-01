Abi | comitato indica Patuelli per il terzo mandato

FIERA DELL'EPIFANIA - IL FUTURO : COMITATO STAbiLE - MARCHIO E SPETTACOLI IN CENTRO : L'altra idea, 'che nasce dai percorsi delle più importanti maratone (di cui Piccinini è appassionato, ndr), è quella di mettere punti tipo 'isola sonante', con musica, SPETTACOLI e intrattenimento ...

DisAbili - appalto Meditral : botta e risposta tra Comitato Genitori Utenti e lavoratori : 'Gli Utenti trasportati non sono bambini in età scolastica, un servizio questo espletato dal Comune di Roma attraverso l'appalto alla Multiservizi, bensì uomini e donne Disabili, non determinati e ...

DisAbili : comitato Genitori Utenti - no a clausola salvaguardia per personale Meditral : 'Gli Utenti trasportati non sono bambini in età scolastica, un servizio questo espletato dal Comune di Roma attraverso l'appalto alla Multiservizi, bensì uomini e donne Disabili, non determinati e ...

Sicilia : Comitato disAbili a Musumeci - incontro urgente con o senza assessore designato (2) : (AdnKronos) - In secondo luogo, ma non meno importante, la situazione, "di stallo", per i nuovi disabili e i numeri che tornano a essere esorbitanti. "Le Asp stanno completando a fatica il censimento dei richiedenti - spiegano - Lei non ci crederà mai ma il numero dei censiti positivamente vi farà p

Sicilia : Comitato disAbili a Musumeci - incontro urgente con o senza assessore designato : Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - "Carissimo presidente, non possiamo aspettare il nuovo assessore perché dicembre sarà già troppo tardi. La preghiamo di incontrarci subito con i dirigenti degli assessorati Famiglia e Sanità, per illustrarle la situazione al meglio e iniziare un percorso che il futuro