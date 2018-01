10eLotto | centrato un 9 più Oro da 50mila euro

10eLotto : centrato un 8 più Oro da 30mila euro : Nell’estrazione 10eLotto ogni 5 minuti del 15 gennaio 2018 è stata centrata una vincita con punti 8 più oro da 30mila euro . Il 10eLotto premia Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, dove un fortunato giocatore ha centrato un 8 Oro da 30mila euro , con una puntata di 3 euro su un’estrazione del 10eLotto 5 minuti. Si festeggia anche a […]

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 13 gennaio 2018 : i numeri vincenti. Superenalotto - centrato un 5+1 da 677 mila euro in provincia di ... : Ecco i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto di sabato 13 gennaio 2018: più tardi conosceremo anche le quote. SuperenaLotto , nessun 6 ma è stato centrato un 5+1 da 677 mila euro (677.949,79 euro, per ...