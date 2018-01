YONGHONG LI Milan news | parla il proprietario | intanto Fassone lavora sul

Milan - Fassone in Cina per incontrare YONGHONG Li : si parlerà del debito con Elliott : Milan, Fassone in Cina per incontrare Yonghong Li: si parlerà del debito con Elliott Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Fassone IN Cina PER incontrare Yonghong LI – Dopo il pareggio contro la Fiorentina, la squadra di Gattuso si prenderà qualche giorno di riposo. La vittoria nel derby in Coppa Italia e il pari contro la Fiorentina hanno restituito ...