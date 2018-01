Win for Life | centrata la 443esima rendita

Oprah Winfrey for president - Hollywood e i fan ci credono. Chi è la regina della tv americana? La videoscheda : L’intervento di Oprah Winfrey alla cerimonia dei Golden Globes è parso a molti ben più del discorso di una star della tv. E’ sembrato quello di una donna impegnata in politica, che punti nientemeno che alla Casa Bianca, e ha riaperto, così, alle speculazioni su una eventuale candidatura della regina televisiva dalla presidenza degli Stati Uniti. Premiata per la sua carriera, Oprah ha costruito il suo discorso attorno allo scandalo Weinstein e al ...

Oprah Winfrey pensa a candidarsi alla Casa Bianca. E sui social già spopola l’hashtag #OprahforPresident : Oprah Winfrey sta seriamente considerando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti e di correre per le prossime elezioni, che si terranno nel 2020. A rivelare le ambizioni della conduttrice televisiva – riporta la Cnn – due suoi amici, che raccontano come da mesi la star stia valutando se scendere in campo per sfidare Donald Trump. Una delle due fonti parla di conversazioni tra amici e conoscenti avvenute alcuni mesi fa, anche ...

Windows Mixed Reality : 15 dei migliori 40 giochi VR di Steam supportano già questa piattaforma : Microsoft entrò ufficialmente nel mercato gaming dei visori di realtà virtuale con l’annuncio della compatibilità di Steam con Windows Mixed Reality. Nonostante questa piattaforma sia nata da pochissimo, ha ottenuto il supporto da parte degli OEM più importanti di Microsoft quali Samsung, Acer, HP e molto altri. Ma non solo gli OEM, a quanto pare anche gli sviluppatori si stanno mostrando molto interessati a questo nuovo progetto di ...

LIVE Biathlon - World Team Challenge 2017 in DIRETTA : Windisch e Oberhofer formano la coppia azzurra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del World Team Challenge 2017, un’esibizione di Biathlon che si svolge all’interno della VELTIS Arena, lo stadio di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04. La competizione negli ultimi anni ha assunto importanza a LIVEllo internazionale e attira atleti di altissimo LIVEllo in quella che è una vera e propria festa per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo sulle note del grande ...

Trasforma Windows 10 in macOS In Un Click : Ecco come Trasformare il tuo computer con Windows 10 in macOS in pochi e semplici passaggi. Ti basta un Click per avere la grafica di macOS su Windows 10 Porta la grafica di macOS su Windows 10 in un Click Trasformare Windows in un Mac: grafica desktop, funzioni, comandi e widget in modo facile e […]

Asus ZenFone 4 : TWin Apps e doppia fotocamera i punti di forza dello smartphone di Asus : Abbiamo avuto modo di provare l’Asus ZenFone 4 (ZE554KL), modello di fascia medio-alta nell’attuale generazione di smartphone del produttore taiwanese arrivato recentemente sul mercato insieme all’omonima famiglia di dispositivi che include anche il top di gamma, ZenFone4 Pro, gli ZenFone4 Selfie, dedicati agli amanti degli autoscatti, e gli ZenFone4 Max dedicati a coloro che preferiscono alle prestazioni ...

Forti problemi Wind Tre oggi 21 novembre in Italia : down o anomalia limitata? : Stanno arrivando moltissime segnalazioni oggi 21 novembre in merito a possibili problemi Wind Tre, anche se in questi minuti è ancora prematuro parlare di un vero e proprio down. Dopo le notevoli difficoltà avvertite dal pubblico Infostrada, dunque, oggi tocca fare i conti con la sfera Mobile, in quanto in Rete ci sono lamentele sia da parte di chi è legato ad un operatore che all'altro. In nome di una fusione che in questi minuti sta creando ...

Juventus - inaugurato il WinS. Marotta : "Vogliamo formare calciatori intelligenti" : Torino, 16 novembre 2017 - Troppo spesso nel mondo dello sport e del calcio in particolare l'educazione viene trascurata nella crescita di un ragazzo. Ebbene, la Juventus prova a dare una svolta positiva anche in questo campo e, sulla scia del J ...

Wind : "Persone al centro della trasformazione digitale" : 'La trasformazione digitale in Italia richiede una forte strategia costruita su una serie di partnership pubblico/privato tra imprese, Governo, sistema universitario e organizzazioni sindacali per ...

Need For Speed Payback Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Need For Speed Payback aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Need For Speed Payback per PC Windows. Need For Speed Payback Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Need For Speed Payback per PC Windows e stai cercando […]

Alec BaldWin chiede scusa : 'ho trattato le donne in maniera fortemente sessista' : Dustin Hoffman accusato di molestie e comportamenti sessuali da due donne Dustin Hoffman: accuse di molestie sessuali per l'attore Il ciclone Harvey Weinstein ha travolto Hollywood, colpendo anche Dustin Hoffman, Kevin Spacey e Brett Ratner, per uno tsunami di presunte molestie che potrebbe affogare chissà quanti altri divi del grande e piccolo schermo.prosegui la letturaAlec ...