Whatsapp | chat di gruppo invadenti? Arriva la soluzione

Spaccio in chat - i poliziotti scoprono su Whatsapp il gruppo 'ki ha visto i carabinieri' : 300 iscritti nel Varesotto : Mentre il canale normale era dedicato anche alle informazioni, la versione 'vip' era soltanto per la compravendita

Whatsapp - la bufala che ha seminato il panico nella chat Video : Da alcuni giorni sui cellulari italiani è comparso un allarmante annuncio: Avviso importante a tutti gli utenti di #WhatsApp. Da sabato mattina 13 gennaio 2018 WhatsApp diventera' a pagamento. Gli utenti della popolare chat possono stare tranquilli: si tratta dell’ennesima versione di una bufala [Video] che circola periodicamente praticamente da quando il sistema di messaggistica è diventato gratuito alcuni anni fa ma che ha comunque seminato il ...

Whatsapp - memoria dispositivo appesantita dalle chat? Ecco come risolvere Video : La maggior parte degli utenti #Smartphone utilizza numerose applicazioni sul proprio dispositivo: alcune utilizzate, altre invece lasciate li senza motivo, magari perché provate e ritenute utili ma non a tal punto di utilizzarle in maniera continuativa. Le applicazioni più utilizzate e più scaricate restano però quelle riguardanti i social network: da Facebook ad Instagram, fino ad arrivare a Twitter, i social network oramai sono diventati di ...

Whatsapp - consumate troppo giga internet nelle chat? Ecco come evitarlo Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati dagli utenti #Smartphone, grazie alla rapidita' della chat e sopratutto alla facilita' di utilizzo. Inoltre, considerando l'evoluzione tecnologica che sta riguardando in questi anni i dispositivi mobili, gli sviluppatori stanno continuamente aggiornamento le applicazioni, implementandole di nuove funzionalita'. Uno dei sistemi di messaggistica ...

Whatsapp - consumate troppo giga internet nelle chat? Ecco come evitarlo : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati dagli utenti smartphone, grazie alla rapidità della chat e sopratutto alla facilità di utilizzo. Inoltre, considerando l'evoluzione tecnologica che sta riguardando in questi anni i dispositivi mobili, gli sviluppatori stanno continuamente aggiornamento le applicazioni, implementandole di nuove funzionalità. Uno dei sistemi di messaggistica ...

Whatsapp - le novità del 2018 riguarderanno gruppi e chat ma non solo. Ecco quali Video : Il 2018 potrebbe essere un anno molto importante non solo per il lancio di nuovi #Smartphone, su tutti Samsung Galaxy S9, Huawei P11 e probabilmente tre nuovi iPhone ma anche per lo sviluppo dei sistemi di messaggistica istantanea, diventati oramai una delle forme di comunicazione preferite dagli utenti smartphone. Una delle funzioni maggiormente apprezzate, oltre alle gia' famose chiamate e Video chiamate, è il messaggio vocale, ovvero la ...

Whatsapp - le novità del 2018 per gruppi e chat (arriva anche la nota video) : Dopo aver chiuso la porta a una serie di modelli basati su piattaforme obsolete (su tutti Windows Phone 8, BlackBerry OS and BlackBerry 10, anche se in quest’ultimo caso l’app sembra continuare a funzionare ma è solo questione di giorni per il definitivo addio), WhatsApp promette di non concludere la sua catena di novità e miglioramenti neanche nel 2018. Molte le funzionalità in arrivo dopo le principali rilasciate nel corso del 2017. E, stando ...

Whatsapp non funziona su BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 da oggi 1 gennaio : attivazione su nuovo telefono e salvataggio chat : Il 1 gennaio 2018 è arrivato e come promesso WhatsApp non funziona più su smartPhone BlackBerry OS, 10 e Windows Phone 8.0. Cosa devono fare ora tutti gli utenti rimasti a secco dell'applicazione di messaggistica così utilizzata? Magari in occasione delle feste sarà pure arrivato sotto l'albero un nuovo device, questo si supportato e dunque sarà fondamentale procedere all'attivazione dell'app su quest'ultimo device, non senza prima magari ...

Come cancellare chat Whatsapp per non farsi spiare e selezionare eccezioni tra i messaggi : Ci sono delle operazioni che si nascondono dietro la domanda “Come cancellare chat Whatsapp” che consentono di sfruttare al meglio il potenziale della popolare app, visto che spesso per evitare di farsi spiare si porta a termine l’attività senza conoscere a fondo una specifica funzione. Insomma, oltre a fornirvi una piccola guida solo sulla carta banale per gran parte dei nostri lettori, oggi 24 dicembre vorrei andare più a fondo in un contesto ...

Come sopravvivere alle chat di gruppo di Whatsapp : Attenti a praticare massicciamente la maldicenza, sport preferito in chat: prima o poi il bersaglio – in un'altra chat – potreste essere voi. Leggi anche: - Qobuz, musica in alta risoluzione. Ecco l'...

SEQUESTRATA E STUPRATA PER 24 ORE/ Asti - salva grazie alle chat di Whatsapp : arrestati i 2 tunisini aguzzini : SEQUESTRATA e STUPRATA per 24 ore: Asti, 30enne con precedenti problemi di tossicodipendenza salva grazie ad una chat WhatsApp con un'amica. arrestati i due aguzzini tunisini(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 16:13:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Una chat di Whatsapp finisce in rete - ma è vera? Foto (GF Vip 2) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip 2, la coppia verso la convivenza? Arriva la bollente indiscrezione tra le pagine del settimanale "Chi".(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 20:36:00 GMT)

Droga a Milano - in 70 nella chat di Whatsapp di Vitto Spaccino e gli altri : le mamme infiltrate fanno arrestare i pusher : Tre 20enni ai domiciliari: gestivano lo spaccio di hashish e marijuana che i ragazzi delle superiori di Quarto Oggiaro consumavano la sera o nelle feste...

Moser pubblica sui social la chat Whatsapp con Cecilia : La coppia Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez fa ancora discutere. I due, dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip continuano ad essere protagonisti sui social. Sia su Instagram che su ...