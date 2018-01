Volley | A1 Femminile | Laura Dijkema nuova regista di Firenze

Volley Femminile - Serie A1 – 15^ giornata : Conegliano-Novara - nuova sfida a distanza. Derby per Scandicci e Monza : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Volley femminile che mercoledì 17 gennaio scenderà in campo per la 15^ giornata, la quarta del girone di ritorno. Prosegue la battaglia a distanza tra Conegliano e Novara che se la dovranno vedere contro le squadre che occupano il fondo della classifica. Le Pantere saranno impegnate sul campo di Legnano che dopo aver cambiato allenatore e aver perso Camilla Mingardi sembra essere in caduta libera: le ...

Volley : A1 Femminile - Imoco a Legnano - Novara attesa da Filottrano : ... ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD) Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze (Santi-Vagni) LA CLASSIFICA- Imoco Volley Conegliano 38; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 30; ...

Volley : A1 Femminile - Firenze ingaggia Chiaka Ogbogu : Firenze - Proviene ancora dagli Stati Uniti il rinforzo che serviva per completare il reparto delle centrali de Il Bisonte Firenze dopo l'infortunio della connazionale Hannah Tapp: alla corte di ...

Volley : A1 Femminile - Chiaka Ogbogu una centrale per Firenze : Firenze -Un rinforzo importante per Il Bisonte Firenze per integrare la rosa dopo l'infortunio di Hanna Tapp . Dagli Usa arriva alla corte di Giovanni Caprara la centrale, classe 1995 Chiaka Ogbogu, ...

Volley : A2 Femminile - Sigel Marsala-Club Italia anticipo della 20a giornata : ROMA- Si parte martedì sera alle 20.30 per il turno infrasettimanale di A2 Femminile. La 20a giornata si inaugura con il match tra Sigel Marsala e Club Italia Crai che, per entrambe, riveste grande ...

Volley Femminile - Serie A1 2017-2018 – 14^ giornata - le migliori italiane : Egonu show - Cambi incanta - Bianchini decisiva : Nel weekend si è disputata la quattordicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. show senza limiti dell’opposto che prende per mano Novara e la trascina al netto successo su Firenze utile per rimanere in scia alla capolista: 20 punti con un vertiginoso 60% in attacco e tutti a casa. VALENTINA DIOUF e ...

Volley Femminile - Serie A1 – 14^ giornata : Conegliano-Novara - botta e risposta in vetta. Scandicci batte Monza - scatto Bergamo : botta e risposta tra Conegliano e Novara nella 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile e dunque non cambia nulla in testa alla classifica: le Pantere conservano tre punti di vantaggio sulle Campionesse d’Italia, la coppia prende sempre più il largo nei confronti delle più immediate inseguitrici. Conegliano si è sbarazzata del fanalino di coda Filottrano con un comodo 3-0, soffrendo soltanto nel terzo set vinto poi ai vantaggi. Le ...

RISULTATI Volley Femminile / Vincono Bergamo - Novara - Scandicci - Conegliano e Pesaro : RISULTATI VOLLEY FEMMINILE: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la classifica della Serie A1. Vincono Novara, Bergamo, Scandicci, Conegliano e Pesaro(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:27:00 GMT)

