Volley | A1 Femminile | Chiaka Ogbogu una centrale per Firenze

Volley : A2 Femminile - Sigel Marsala-Club Italia anticipo della 20a giornata : ROMA- Si parte martedì sera alle 20.30 per il turno infrasettimanale di A2 Femminile. La 20a giornata si inaugura con il match tra Sigel Marsala e Club Italia Crai che, per entrambe, riveste grande ...

Volley Femminile - Serie A1 2017-2018 – 14^ giornata - le migliori italiane : Egonu show - Cambi incanta - Bianchini decisiva : Nel weekend si è disputata la quattordicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. show senza limiti dell’opposto che prende per mano Novara e la trascina al netto successo su Firenze utile per rimanere in scia alla capolista: 20 punti con un vertiginoso 60% in attacco e tutti a casa. VALENTINA DIOUF e ...

Volley Femminile - Serie A1 – 14^ giornata : Conegliano-Novara - botta e risposta in vetta. Scandicci batte Monza - scatto Bergamo : botta e risposta tra Conegliano e Novara nella 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile e dunque non cambia nulla in testa alla classifica: le Pantere conservano tre punti di vantaggio sulle Campionesse d’Italia, la coppia prende sempre più il largo nei confronti delle più immediate inseguitrici. Conegliano si è sbarazzata del fanalino di coda Filottrano con un comodo 3-0, soffrendo soltanto nel terzo set vinto poi ai vantaggi. Le ...

RISULTATI Volley Femminile / Vincono Bergamo - Novara - Scandicci - Conegliano e Pesaro : RISULTATI VOLLEY FEMMINILE: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la classifica della Serie A1. Vincono Novara, Bergamo, Scandicci, Conegliano e Pesaro(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:27:00 GMT)

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Busto Arsizio batte Modena e sale al terzo posto. Diouf e i muri fanno la differenza : Busto Arsizio ha sconfitto Modena per 3-1 (25-18; 23-25; 25-18; 25-20) nell’anticipo della 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle salgono momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa dell’impegno di Scandicci contro Monza mentre le emiliane rimangono in sesta posizione, al di sotto delle attese della vigilia. Le ragazze di Mencarelli si sono imposte grazie alla solidità del muro e del servizio, cedendo ...

Volley : A2 Femminile - Mina Tomic rinforzo per Perugia : Perugia - La Bartoccini Gioiellerie Perugia si rinforza con la schiacciatrice opposta Mina Tomic che nei prossimi giorni sarà a disposizione del tecnico Bovari. La giocatrice serba nata il 13 maggio ...

Volley : A1 Femminile - Camilla Mingardi ha firmato per Modena : Modena- Ancora un rinforzo per Marco Fenoglio . Alla corte della Liu•Jo Nordmeccanica, dopo Abbott e Pietersen, arriva la schiacciatrice, classe 1997, Camilla Mingardi che approda a Modena dopo ...

Volley : A1 Femminile - Busto-Modena è l'anticipo di cartello della 3a di ritorno : Biancorosse e bianconere a confronto sabato sera in diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre, commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta) per ottenere punti importanti ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 14^ giornata : Conegliano e Novara - sfida a distanza. Incroci importanti per playoff e salvezza : La Serie A1 2018 di Volley femminile sarà protagonista nel weekend con la 14^ giornata, la terza del girone di ritorno. Ci avviciniamo al momento clou della regular season. Classico testa coda tra Conegliano e Filottrano. Le Pantere hanno allungato in testa alla classifica e sfideranno le marchigiane che sperano ancora nella salvezza dopo aver sconfitto Busto Arsizio. Le ragazze di coach Santarelli, galvanizzate anche dal successo in Champions ...