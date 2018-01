Vodafone One è la risposta di Vodafone Italia alle esigenze di comunicazione e

Vodafone - il meglio della convergenza con Vodafone One : Su Vodafone TV sono presenti anche le app di Netflix, Chili, Youtube e i ticket di Now TV Calcio e Sport, Cinema e Serie TV. Per l'offerta Vodafone One - e per i piani IperFibra Family e SuperADSL ...

Arriva Vodafone Power Station - nuova e sempre più potente : Vodafone presenta oggi la Vodafone Power Station, il modem Wi-Fi destinato a diventare uno dei punti fissi delle offerte fibra ottica …

Dettaglio offerta Vodafone per la delibera Agcom 252/16/CONS nell’area Fai da te : come consultarla : Vodafone è impegnata nel rispettare la delibera Agcom 252/16/CONS, per far conoscere il Dettaglio dell'offerta telefonica relativa ad ogni suo cliente e lo fa attraverso una nuova campagna di comunicazione via SMS, con lo scopo di far conoscere a tutti le potenzialità dell'Area Fai da Te del sito dell'operatore che contiene al suo interno un numero notevole di informazioni. Cos'è, prima di tutto, la delibera Agcom 252/16/CONS? Il testo ...

Attivazione gratis e sconto di 15€ con Vodafone P.iva : Vodafone presenta una nuova promozione dedicata ai clienti business con Partita IVA che avranno la possibilità di sfruttare uno sconto …

Bella sorpresa sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : cosa aspettarsi il 5 aprile? : La scadenza del 5 aprile è sempre più vicina, con il ritorno definitivo alla fatturazione mensile per gli operatori italiani in ambito Mobile, ma allo stesso tempo con questa svolta potrebbero giungere anche le temutissime rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Ad oggi non possiamo dare nulla per scontato, anche se gli esperti del settore hanno pochi dubbi sull'arrivo dei rincari dovuto al mancato tredicesimo rinnovo dei clienti, al punto che ...

Promozioni Tim - Vodafone - Wind - Tre : ecco le tariffe più vantaggiose di gennaio : Siete alla ricerca di un nuova sim od eventualmente siete stufi del vostro vecchio gestore di telefonia mobile e volete cambiare? Questo articolo è dedicato a voi. Vogliamo infatti farvi una panoramica sulle migliori offerte riguardanti le aziende di telefonia mobile più famose in Italia. Non solo piano di abbonamento, o Promozioni a scadenza, la battaglia di Promozioni continua e coinvolge aziende del calibro di Tim, Wind, Vodafone e Tre. Nella ...

Portabilità in vista? Date un’occhiata alle Vodafone Special valide fino al 31 gennaio : Stufi del vostro gestore telefonico? Preparate un salto alla concorrenza? Allora dovreste prestare attenzione a quel che ha da offrirvi Vodafone L'articolo Portabilità in vista? Date un’occhiata alle Vodafone Special valide fino al 31 gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Promo Tim - Wind e Vodafone : le proposte migliori Video : Come ogni mese, nuove offerte si prospettano da parte delle compagnie telefoniche. Molti sono gli appassionati di tecnologia sempre alla ricerca delle migliori proposte, soprattutto per quanto riguarda i GB di internet. Vediamo insieme le migliori offerte per quanto concerne le compagnie telefoniche #Wind, #tim e #Vodafone. Offerte Passa a Vodafone e Wind Sicuramente la Vodafone è considerata una delle migliori compagnie telefoniche [Video] a ...

È già venerdì e quindi è ora dell’Happy Friday di Vodafone : Distratti forse dalle tante news provenienti da Las Vegas, dove in questi giorni si sta svolgendo il CES 2018, non ci siamo quasi […] L'articolo È già venerdì e quindi è ora dell’Happy Friday di Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come funziona Chili? Happy Friday di Vodafone con 10 euro di film a noleggio oggi 12 gennaio : Cos'è e Come funziona Chili, il regalo Happy Friday di Vodafone previsto per questo secondo venerdì del 2018? La piattaforma è già nota ai clienti dell'operatore mobile che nel corso del 2017 ha già avuto una partnership a tema intrattenimento ma per i meno attenti e per i nuovi clienti, meglio specificare di cosa si tratta e Come sarà possibile sfruttare al meglio il nuovo gift del programma fedeltà del vettore Vodafone. Chili è proprio una ...

Promozioni Tim - Vodafone e Wind : come fare il pieno di giga ad inizio 2018 : Fra le conferme del nuovo anno ci sono le intenzioni dei colossi della telefonia Tim, Vodafone e Wind di catturare l'attenzione di nuovi clienti proponendo a quest'ultimi convenienti offerte. Non solo conferme, visto che il 2018 sarà caratterizzato da un'importante novità: l'Agcom ha vinto la propria battaglia contro la fatturazione ogni 4 settimane convincendo lo Stato a regolamentare quella mensile. Le continue denunce da parte dell'Autorità ...

Vodafone lancia il primo bando dedicato al 5G : Vodafone Italia lancia “Action for 5G”, il primo bando dedicato alle startup che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G sulla città di Milano, con questo bando intende creare un ecosistema di aziende, sviluppatori e innovatori attorno al 5G, per trasformare Milano nella capitale europea del 5G con un investimento totale di 10 milioni di euro in 4 ...

Offerte Vodafone e Tim gennaio 2018 : le più convenienti da attivare : Siamo agli inizi del mese di gennaio 2018 e in molti sono alla ricerca dell'offerta perfetta da attivare sul proprio smartphone. Al giorno d'oggi infatti è quasi impossibile non avere una tariffa attiva poiché è ormai indispensabile avere sms, minuti e GB di internet da sfruttare. In questo articolo ci occuperemo delle Offerte telefoniche delle compagnie telefoniche Vodafone e Tim da poter attivare. Offerte Vodafone per gennaio 2018 La prima ...