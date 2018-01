Vino | è boom enoteche | una su quattro è gestita da donne

Vino - un'annata da record : con 6 miliardi è boom sulle tavole estere (+7%) : (Teleborsa) - Conclusi i brindisi di fine anno è tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell`export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro.

Il boom di Vino italiano all’estero si fa coi Millennial e con i social : Sulla qualità del vino italiano non c’è dubbio. Ma se davvero si vuole arrivare sulle tavole di americani, britannici, cinesi e tedeschi bisogna mettere in atto strategie comunicative e promozionali più innovative e puntare al nuovo target: i Millennial. E quanto emerge da una ricerca condotta da 3rdPLACE per conto di Vinventions, uno dei maggiori produttori mondiali di chiusure per vino. Lo studio ...

Il boom di Vino italiano all'estero si fa coi Millennial e con i social : Lo studio L'obiettivo dell'analisi è duplice: 'da una parte prevedere il comportamento d'acquisto dei consumatori di vino italiano nel mondo, in particolare nel periodo natalizio, dall'altra definire ...

Il boom di Vino italiano all’estero si fa coi Millennial e con i social : Sulla qualità del vino italiano non c’è dubbio. Ma se davvero si vuole arrivare sulle tavole di americani, britannici, cinesi e tedeschi bisogna mettere in atto strategie comunicative e promozionali più innovative e puntare al nuovo target: i Millennial. E quanto emerge da una ricerca condotta da 3rdPLACE per conto di Vinventions, uno dei maggiori produttori mondiali di chiusure per vino. Lo studio ...

Vino - record export nel 2017. Prosecco boom in Russia e Cina : record di esportazioni per il Vino, in modo particolare il Prosecco ma non solo. Russia e Cina boom, nonostante una vendemmia non semplice.