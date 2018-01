Via parlamentarie - da M5S nessun segreto : ... noi utilizziamo un metodo democratico e all'avanguardia in tutto il mondo: la votazione online e diretta da parte dei nostri iscritti. Tutti i candidati che troverete nelle liste hanno accettato il ...

Parlamentarie M5S al Via on line : 11.59 Previste oggi e domani, sono partite on line le Parlamentarie del M5S, tra quanti hanno deciso di candidarsi alle politiche di marzo. Lo annuncia un post sul blog di Grillo, anticipando che in caso di sovraccarico del sito e "code virtuali", i cyberseggi saranno aperti anche giovedì dalle 10 alle 14. Tre preferenze alla Camera e tre al Senato per ogni iscritto alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle, nel collegio plurinominale cui si ...

Via alle Parlamentarie a Cinque Stelle : ogni candidato dovrà versare 300 euro : Il MoVimento 5 Stelle ha bandito le Parlamentarie. Ad annunciarlo, in veste di bardo, il candidato premier Luigi Di Maio che con un lungo post sul blog di Beppe Grillo ha svelato le regole e le modalità a cui dovrà sottostare chiunque vorrà presentarsi alle elezioni nelle liste grilline."?Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le Parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio - scrive il vicepresidente uscente della Camera ...