Verdi resta a Bologna con la bella Laura | una super tifosa rossoblù

Bologna - Verdi : "Non è stato un no al Napoli - ma volevo restare" : "Ho scelto di continuare il mio processo di crescita. Offerta importante, ma dovevo andarci con la testa giusta"

Verdi - a Bologna sentimenti opposti. Tifosi chiedono al giocatore di restare e si scagliano contro Donadoni : Simone Verdi è tornato ieri atterrando atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna. Per il giocatore terminata la settimana di vacanza a Dubai ed oggi ritorno agli allenamenti con i suoi compagni di squadra. Ma questa potrebbe essere una delle ultime da calciatore rossoblù se non addirittura l’ultima. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in queste ore […] L'articolo Verdi, a Bologna sentimenti opposti. Tifosi ...

Calciomercato - Verdi ha deciso : no al Napoli - resta al Bologna : La decisione di Simone Verdi è arrivata: 'no' al Napoli, l'attaccante resterà al Bologna. Una scelta maturata nelle ultime ore insieme alla società, dopo riflessioni, dubbi e ragionamenti sul futuro. ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo United. Keita resta al Lipsia - Ibrahimovic in MLS? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Torino-Bologna - Donadoni : 'Prestazione da non ripetere mai più. Verdi? Non è legato al guinzaglio...' : Scuro in volto Roberto Donadoni, che nel postpartita ha commentato così la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo fatto errori tecnici dovuti ad un'interpretazione errata della gara -ha ...

Calciomercato Napoli/ News : la priorità resta Verdi - e su Ghoulam... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che interessano la società partenopea(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Di Natale parla del Napoli e della scelta di Verdi di restare a Bologna : Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana, è tornato a parlare della Serie A ai microfoni del Quotidiano Sportivo. Il goleador originario di Pomigliano D’Arco ha analizzato il percorso di crescita di Simone Verdi del Bologna, accostato con insistenza nelle ultime settimane al Napoli: “Per me Verdi ha fatto bene, perché al […] L'articolo Di Natale parla del Napoli e della scelta di Verdi di restare a Bologna ...

Bologna - l’agente di Verdi gela Roma e Napoli : “A gennaio resta qui” : Bologna, l’agente di Verdi gela Roma e Napoli: “A gennaio resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, DICHIARAZIONI AGENTE Verdi- Il Bologna sta giocando ottime gare e ha già raccolto 24 punti in campionato. Tra gli emiliani, il giocatore di maggior valore è sicuramente Simone Verdi. Il classe ’92 sta mettendo a referto ...