Verdi | ' Napoli | ecco perché ti ho detto no'

Bologna - Verdi : "Non è stato un no al Napoli - ma volevo restare" : "Ho scelto di continuare il mio processo di crescita. Offerta importante, ma dovevo andarci con la testa giusta"

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

