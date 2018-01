Verdi al Napoli? Calciomercato news | l' agente | non c' è l' Inter dietro al no del ragazzo

Verdi dice no al Napoli - secondo Caressa l’occasione per vestire azzurro è sfumata definitivamente : Simone Verdi non sarà un giocatore del Napoli. L’attaccante del Bologna ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport di voler continuare la sua avventura fino a fine stagione con la società emiliana. Fabio Caressa, giornalista sportivo, ha criticato la scelta del talento italiano: “La porta è chiusa, caro Verdi. Nel momento in cui rifiuti Napoli […] L'articolo Verdi dice no al Napoli, secondo Caressa l’occasione per vestire azzurro è ...

Verdi ridicolizza Napoli. Ma grande club quando vuole - prende : Verdi sbeffeggia il Napoli e resta a Bologna. Dopo due settimane di dubbi e tiramolla, Verdi ridicolizza il Napoli con un gran rifiuto.Il calciatore resta a Bologna quando sembrava mancasse soltanto la firma per ratificare il trasferimento alla corte di mister Sarri Quello di Verdi è uno smacco pesante per il Napoli. Verdi non è un fuoriclasse, neanche un campione. Verdi è un giocatore utile; niente di più e niente di meno. Nel Bologna al ...

Verdi - l’agente : “Simone è sereno. Non ha rifiutato il Napoli perché pensava di non giocare” : “Non è stato un no al Napoli, ma in questo momento non volevo cambiare squadra per finire il mio processo di crescita”. Simone Verdi ha motivato così la sua scelta di rimanere a Bologna in questa sessione di calciomercato. Preso atto della decisione dell’attaccante rossoblu, la dirigenza azzurra dovrà ora virare su altre piste. Intervistato […] L'articolo Verdi, l’agente: “Simone è sereno. Non ha rifiutato il ...

Calciomercato Napoli : altri nomi per il dopo Verdi - tra cui Delofeu : dopo aver ricevuto il no secco da Verdi, il Napoli sta pensando alle sue alternative. Così la squadra partenopea si è messa in moto per regalare almeno un nome in avanti. Mertens, Insigne e Callejon stanno giocando troppo, il recupero di Milik è positivo, ma non basta. Circolano diversi giocatori, ma nella testa di Giuntoli dovrebbero prefigurarsi questi nomi: Delofeu, Politano, Lucas. Facendo un attenta analisi di tutte queste ...

Marino : “No di Verdi al Napoli incomprensibile” : Questa è senza alcun dubbio la notizia di calciomercato Napoli del giorno: il rifiuto di Simone Verdi al Napoli. Il centrocampista offensivo del Bologna ha spiazzato tutti dichiarando di voler rimanere in rossoblù fino al termine della stagione e dunque declinando la ricca offerta formulata dagli azzurri. Intervenendo proprio a proposito di questo argomento, Pierpaolo Marino, […] L'articolo Marino: “No di Verdi al Napoli ...

Ag. Verdi : 'A Napoli avrebbe fatto bene - non ha avuto paura. L'Inter? Ci sono stati tanti sondaggi' : Donato Orgnoni , agente di Simone Verdi , ha parlato a Premium Sport del mancato passaggio dell'esterno del Bologna al Napoli: ' La vera ragione del rifiuto di Verdi a un suo trasferimento è personale: già a dicembre, quando gli era stata paventata la possibilità ...

Verdi AL NAPOLI?/ Calciomercato news - le parole del ragazzo : Non è un no agli azzurri - ma... : VERDI al NAPOLI? Il giocatore ha detto no all'offerta dei campani e resterà al Bologna fino a fine stagione. Il discorso si riaprirà nel Calciomercato estIvo?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Napoli calcio - ultimissime. Saltato Verdi - ecco le alternative : Napoli, 16 gennaio 2018 - La parola fine alla querelle su Simone Verdi è arrivata ma non è quella che si aspettava il presidente del Napoli De Laurentiis : il fantasista del Bologna , dopo una lunga ...

Verdi - c'è l'Inter dietro il no al Napoli : Secondo quanto riportato da Premium Sport dietro al no di Simone Verdi al Napoli c'è l'Interesse concreto in vista di giugno dell'Inter sull'attaccante del Bologna .

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...

Verdi al Napoli?/ Calciomercato news - De Laurentiis furioso per il rifiuto - serve un sostituto : Verdi al Napoli? Il giocatore ha detto no all'offerta dei campani e resterà al Bologna fino a fine stagione. Il discorso si riaprirà nel Calciomercato estIvo?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:52:00 GMT)

Simone Verdi resta a Bologna. Napoli punta su Lucas Moura : Simone Verdi ha deciso di restare al Bologna . L'attaccante del club rossoblù ha comunicato la sua decisione nella tarda serata di ieri al Napoli, che aveva già trovato l'accordo con la squadra ...

Verdi : “Non è stato un no al Napoli - ma volevo restare” : Verdi: “Non è stato un no al Napoli, ma volevo restare” Il protagonista del mercato invernale, Simone Verdi, paradossalmente è un trasferimento mancato. Continua a leggere L'articolo Verdi: “Non è stato un no al Napoli, ma volevo restare” sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato Napoli : Verdi dice di no! : Clamoroso dietro front di mercato questa mattina in quanto Simone Verdi, ad un passo dall’approdo al Napoli del duo Sarri-De Laurentis, ha deciso di continuare la sua avventura con la maglia rossoblu del Bologna. Il giovane attaccante ha infatti spiegato ai microfoni di Sky le sue motivazioni: “Sarri e Giuntoli hanno provato a convincermi. Ma non è stato un no al club partenopeo. Sono stato tentato dal una offerta così ...