Vento forte | si ribalta camion nelle Marche | sulla Fabriano-Sassoferrato

Maltempo - forte Vento nel Fabrianese : si ribalta un autocarro : Maltempo e forte vento nel Fabrianese dove un autocarro si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti nella Sp 16 al Km 19 lungo la strada che va da Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio per Bastia, perché tale autocarro si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero. Non ci sono danni a persone. La ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : Vento forte e rischio valanghe : Un avviso di criticita’ e’ stato emesso per oggi e domani dal Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta. L’Allerta riguarda “venti intensi a tutte le quote, in forma di foehn anche intenso e rafficato nelle valli”, ma anche il pericolo valanghe: “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) – si legge nel bollettino – saranno prevalentemente localizzati in zone ...

Allerta Meteo Lombardia : domani codice arancione per rischio Vento forte sull’Oltrepò Pavese : Aulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo di moderata criticità (codice arancione) per rischio vento forte per la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, sull’Oltrepò Pavese. La stessa comunicazione ...

Vento forte e mareggiate. La Sardegna investita dal maltempo : Bologna – Dalle ore 22 di questa sera, fino allo stesso orario di domani, sono previsti Vento forte e intense mareggiate. Questa in sintesi la... L'articolo Vento forte e mareggiate. La Sardegna investita dal maltempo su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per Vento forte e stato del mare al largo : “Si prevede un’intensificazione del vento con direzione da nord-ovest nel corso della giornata di mercoledi’ 17 Gennaio, con intensità stimata tra 50 e 61 Km/h nelle aree B1, B2, A2 e D2. Successiva attenuazione della ventilazione nel corso della serata. Dal pomeriggio di mercoledì 17 Gennaio mare molto mosso al largo con altezza dell’onda stimata tra 1,8 e 2,5 metri“: l’Arpae ha emesso un bollettino di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Meteo Italia : torna il Vento molto forte - previste raffiche a 100 km/h nelle prossime 48 ore! : nelle prossime 48 ore l'Italia vivrà una nuova fase caratterizzata da intensi venti in seguito ad una marcata accentuazione del gradiente barico, dovuta ad una profonda depressione sul Nord-Europa...

Veloci Perturbazioni e Forte Vento : La nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni di generale variabilità a causa dell’attivazione delle correnti atlantiche. Tali correnti muoveranno nuove e Veloci Perturbazioni verso il nostro paese. La numero 7 di questo gennaio, giungerà già nella giornata odierna, ma risulterà molto debole con scarse precipitazioni. Meteo Settimana nel dettaglio Lunedì: i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi […]

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : cancellata la prima prova cronometrata. Troppa neve e Vento forte : La prima prova cronometrata di Discesa sulla pista di Wengen, dove è in programma la prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stata cancellata. Gli organizzatori sono stati costretti a prendere la decisione per via del maltempo: Troppa la neve depositatasi nella parte alta del tracciato del Lauberhorn, impedendo il corretto disputarsi della prova in previsione della gara di sabato. Il tempo non è ideale nella cittadina ...

Maltempo e Vento forte : nave si incaglia nel porto di Casamicciola : A causa di forti raffiche di vento da sud, una nave merci si è incagliata all’uscita del porto di Casamicciola: durante la manovra il “Giuseppina Prima” della compagnia di navigazione Traspemar si è parzialmente incagliato sul fondale sabbioso a ridosso del molo di sopraflutto. A bordo si trovavano l’equipaggio e alcuni trasportatori. L’unita è ora in sicurezza e ormeggiata con dei cavi. Sono in corso le operazioni ...

Maltempo Piemonte : pioggia e Vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio idrogeologico e Vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo con criticità codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte a partire dalle ore 21 di oggi. Il codice giallo per rischio idrogeologico e’ segnalato sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per piogge - Vento forte e mareggiate : “Tempo instabile per il transito di un sistema perturbato. Precipitazioni: 10-20 mm sul settore appenninico con possibili accumuli maggiori sull’ appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Altezza zero termico 1500 metri sul settore occidentale, 1800-2000 metri sul settore centro-orientale. Venti: fino a 70-80 Km/h sui crinali appenninici. Mare: molto mosso al largo con altezza ...

Maltempo Palermo : Vento forte - disagi e collegamenti marittimi in tilt : disagi a Palermo e provincia per il forte vento che da ieri sferza la città: si segnalano cartelloni pubblicitari divelti e alberi pericolanti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco impegnati durante la notte soprattutto in provincia. A Palermo, il forte vento ha alimentato un grosso incendio nei pressi dell’autostrada. Anche i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori sono stati sospesi. Ieri sera è rimasta ferma in ...