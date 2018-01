Vento forte e mareggiate La Sardegna investita dal maltempo

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per Vento forte e stato del mare al largo : “Si prevede un’intensificazione del vento con direzione da nord-ovest nel corso della giornata di mercoledi’ 17 Gennaio, con intensità stimata tra 50 e 61 Km/h nelle aree B1, B2, A2 e D2. Successiva attenuazione della ventilazione nel corso della serata. Dal pomeriggio di mercoledì 17 Gennaio mare molto mosso al largo con altezza dell’onda stimata tra 1,8 e 2,5 metri“: l’Arpae ha emesso un bollettino di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Meteo Italia : torna il Vento molto forte - previste raffiche a 100 km/h nelle prossime 48 ore! : nelle prossime 48 ore l'Italia vivrà una nuova fase caratterizzata da intensi venti in seguito ad una marcata accentuazione del gradiente barico, dovuta ad una profonda depressione sul Nord-Europa...

Veloci Perturbazioni e Forte Vento : La nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni di generale variabilità a causa dell’attivazione delle correnti atlantiche. Tali correnti muoveranno nuove e Veloci Perturbazioni verso il nostro paese. La numero 7 di questo gennaio, giungerà già nella giornata odierna, ma risulterà molto debole con scarse precipitazioni. Meteo Settimana nel dettaglio Lunedì: i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi […]

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : cancellata la prima prova cronometrata. Troppa neve e Vento forte : La prima prova cronometrata di Discesa sulla pista di Wengen, dove è in programma la prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stata cancellata. Gli organizzatori sono stati costretti a prendere la decisione per via del maltempo: Troppa la neve depositatasi nella parte alta del tracciato del Lauberhorn, impedendo il corretto disputarsi della prova in previsione della gara di sabato. Il tempo non è ideale nella cittadina ...

Maltempo e Vento forte : nave si incaglia nel porto di Casamicciola : A causa di forti raffiche di vento da sud, una nave merci si è incagliata all’uscita del porto di Casamicciola: durante la manovra il “Giuseppina Prima” della compagnia di navigazione Traspemar si è parzialmente incagliato sul fondale sabbioso a ridosso del molo di sopraflutto. A bordo si trovavano l’equipaggio e alcuni trasportatori. L’unita è ora in sicurezza e ormeggiata con dei cavi. Sono in corso le operazioni ...

Maltempo Piemonte : pioggia e Vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio idrogeologico e Vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo con criticità codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte a partire dalle ore 21 di oggi. Il codice giallo per rischio idrogeologico e’ segnalato sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per piogge - Vento forte e mareggiate : “Tempo instabile per il transito di un sistema perturbato. Precipitazioni: 10-20 mm sul settore appenninico con possibili accumuli maggiori sull’ appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Altezza zero termico 1500 metri sul settore occidentale, 1800-2000 metri sul settore centro-orientale. Venti: fino a 70-80 Km/h sui crinali appenninici. Mare: molto mosso al largo con altezza ...

Maltempo Palermo : Vento forte - disagi e collegamenti marittimi in tilt : disagi a Palermo e provincia per il forte vento che da ieri sferza la città: si segnalano cartelloni pubblicitari divelti e alberi pericolanti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco impegnati durante la notte soprattutto in provincia. A Palermo, il forte vento ha alimentato un grosso incendio nei pressi dell’autostrada. Anche i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori sono stati sospesi. Ieri sera è rimasta ferma in ...

Allerta Meteo Liguria/ Maltempo previsioni : temporali in arrivo - Vento forte e rischio mareggiate : Allerta Meteo Liguria, Maltempo, previsioni: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione.

Maltempo in arrivo - stato di attenzione per l'Alpone e per il Vento forte : Delitto di Valeggio, svolta nelle indagini: due cittadini albanesi fermati 3 Il compagno e suo nipote fermati per l'efferato omicidio di Khadija Benecheikh 4 Violento schianto a San Bonifacio: due ...

Forte Vento di scirocco - nubi lenticolari si tingono di rosso al tramonto : spettacolo mozzafiato nello Stretto di Messina : 1/21 ...

Pioggia - neve e Vento forte : allerta meteo : Un'ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull'Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell'Italia, ...