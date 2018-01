Venezuela | ucciso Oscar Perez | l’ex poliziotto che tentò colpo di Stato

Venezuela - ucciso pilota ribelle Perez : 10.11 Il pilota ed ex ufficiale Venezuelano, Oscar Perez, noto per aver attaccato lo scorso anno alcuni edifici pubblici da un elicottero, è stato ucciso nel corso di un blitz delle forze di sicurezza del Venezuela. Lo riporta la Cnn, che cita fonti del governo. "I membri di questa cellula terroristica che hanno opposto resistenza sono stati uccisi e 5 sono stati arrestati", ha fatto sapere il ministero dell'Interno. Tuttavia, la Cnn ...

Venezuela - ucciso dal governo ex poliziotto oppositore di Maduro. Lui nell’ultimo video : “Ci impediscono di arrenderci” : Lo scorso giugno era stato tra i protagonisti delle proteste contro il regime di Nicolas Maduro: aveva rubato un elicottero della polizia e l’aveva pilotato sopra la Corte suprema e il ministero dell’Interno, lanciando granate. Un “attacco terrorista e golpista”, l’aveva definito il presidente Venezuelano. Lunedì l’ex poliziotto Oscar Perez è stato ucciso dalle forze di sicurezza Venezuelana nella zona di El Junquito, nel ...

