Usa | taglio fondi a agenzia per Palestina

Fca investe 1mld in Usa. Bonus di 2mila dollari a dipendenti grazie a taglio tasse Trump. Marchionne : 'Condividere risparmi' : NEW YORK - Fca investe più di un miliardo di dollari nell'impianto di Warren in Michigan, dove trasferirà dal Messico nel 2020 la produzione della prossima generazione di Ram...

GerUsalemme - Trump : taglio fondi Palestina se rifiuta negoziati pace : Donald Trump ha sospeso per quest'anno i finanziamenti al Pakistan per via del suo scarso impegno nella lotta al terrorismo. Ma non solo, ora minaccia di tagliare i fondi anche ai palestinesi che ...

Taglio di 285 milioni di dollari a Nazioni Unite : arriva la rappresaglia Usa per voto su GerUsalemme : "L'inefficienza e le spese facili delle Onu sono ben note" ha denunciato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikky Haley e "noi non consentiremo piu' che la generosita' del popolo americano sia sfruttata". La stessa Haley alla vigilia del voto aveva "avvertito" delle possibili conseguenze del voto dell'Assemblea

Taglio di 285 milioni di dollari a Nazioni Unite : arriva la rappresaglia Usa per voto su GeUsalemme : "L'inefficienza e le spese facili delle Onu sono ben note" ha denunciato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikky Haley e "noi non consentiremo piu' che la generosita' del popolo americano sia sfruttata". La stessa Haley alla vigilia del voto aveva "avvertito" delle possibili conseguenze del voto dell'Assemblea

Usa - Trump firma : taglio tasse è legge : 3.23 Il taglio delle tasse da 1.500 miliardi diventa legge negli Usa. Il presidente Trump, poco prima di partire per la Florida per le festività di Natale, ha firmato la riforma fiscale già approvata dal Congresso a maggioranza repubblicana.

Usa : Trump firma la riforma fiscale - il taglio delle tasse è legge : Ma Trump spera che acceleri l'economia statunitense oltre l'attuale 3%, generando nuove entrate fiscali. La riforma fiscale prevede un taglio delle tasse alle imprese che ne riduce i contributi dal ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ GerUsalemme - Trump vs Onu : “taglio fondi a chi vota contro gli Usa” : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017: Gerusalemme capitale, Trump vs mozione Onu. "Pronto a tagliare i fondi a chi vota contro gli Usa"(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 03:51:00 GMT)

Usa - via libera alla riforma fiscale di Trump : 'Il più grande taglio della storia' : Trump e i repubblicani sono convinti che la riforma, pur aumentando il debito, si ripagherà da sola, incrementando i ritmi di crescita già sostenuti dell'economia americana, creando più posti di ...

Voto Onu su GerUsalemme - Trump : taglio fondi a chi voterà contro Usa : Donald Trump ha minacciato di tagliare i fondi ai Paesi che giovedì all'Assemblea generale dell'Onu sosterranno la mozione contro il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. "...

Statali - taglio della paUsa pranzo a 10 minuti : Manca qualche limitura, ma il rinnovo del contratto Statali è in dirittura d’arrivo. L’agenzia Aran in rappresentanza del governo ha convocato per oggi i sindacati per quello che è il confronto finale prima della firma. L’obiettivo è chiudere prima di Natale, anche se potrebbe rendersi necessario qualche giorno in più, quindi si finirebbe all’indomani di Santo Stefano. Tra i punti in ballo, il tetto agli straordinari e la ...

Trump : il taglio delle tasse favorirà la classe media e farà crescere gli Usa del 6% : Il presidente americano difende la riforma del Fisco dalle critiche di chi sostiene che favorirà soprattutto le classi agiate e le aziende

Usa - Trump : approvato in Senato più grande taglio tasse della storia : "Il maggiore taglio delle tasse della storia è stato approvato in Senato". Lo ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commentando l'approvazione della riforma fiscale e ha aggiunto: "...

Usa - Senato approva la riforma fiscale voluta da Trump : è il maggiore taglio di tasse della storia : Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump. La proposta è passata con 51 voti a favore e 49 contrari . Presto inizieranno i colloqui tra il Senato e ...

Il Senato Usa approva taglio tasse : ROMA, 2 DIC - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato questa notte una vasta riforma fiscale fortemente voluta dal presidente Donald Trump. Come riferisce Cnn online, nel corso della giornata di ieri ...