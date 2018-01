Uomini e Donne Puntata di Oggi 17 gennaio 2018 | arriva Aaron | il gigolò per Gemma!

Uomini e Donne news - Soleil torna a parlare di Luca e assicura : “Non guardo il suo profilo” : Uomini e Donne news, Luca e Soleil: la Sorgè rivela la verità sul like ad Onestini Sembra davvero infinita la storia tra Luca e Soleil di Uomini e Donne. Nonostante i due abbiano ritrovato l’amore accanto ad altre persone (lui con Ivana Mrazova, lei con Marco Cartasegna) la loro passata relazione continua a far discutere. […] L'articolo Uomini e Donne news, Soleil torna a parlare di Luca e assicura: “Non guardo il suo ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte da un filmato relativo alla puntata di ieri: Sara riceve dalla redazione la possibilità di scegliere con quale dei suoi corteggiatori fare una seconda esterna; la scelta cade su Emanuele che, felicissimo della sua telefonata, si precipita agli studi Elios per incontrarla. Oggi il filmato continua e ci mostra l’arrivo del corteggiatore e l’allegra chiacchierata con Sara ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari è entrata in clinica : parla Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: come sta Valentina Dallari? parla l’autrice Raffaella Mennoia È ufficialmente iniziato il percorso di guarigione di Valentina Dallari. Da tempo l’ex tronista di Uomini e Donne soffre di disturbi alimentari e ora ha deciso di farsi curare. Come rivelato da Il Vicolo delle News, nell’ultima registrazione del Trono Classico la redazione di […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari è entrata in clinica: ...

ALESSIO LO PASSO/ L'ex di Uomini e Donne racconta il carcere a Pomeriggio 5 : ALESSIO Lo PASSO, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, è ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque durante la quale parlerà della sua disavventura giudiziaria.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Emanuele Trimarchi/ Con Sara Affi Fella c'è "gran feeling" ma il corteggiatore non convince.. (Uomini e Donne) : Emanuele Trimarchi è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:07:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico : un nuovo inizio per Paolo e Angela - ma...(16 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 16 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Un nuovo inizio per Paolo Crivellin e Angela Caloisi ma il tronista bacia di nuovo tutte le rivali!(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Marianna Acierno/ Uomini e donne - la corteggiatrice lo raggiunge a Torino ma la sua posizione non migliora : Marianna Acierno sta perdendo terreno nella corsa al cuore di Paolo Crivellin? A Uomini e donne ancora niente è certo per il tronista ma la corteggiatrice appare in difficoltà(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:21:00 GMT)

Virginia Stablum/ Uomini e donne - niente esterna per lei - è crisi con Nicolò? : Virginia Stablum è pronta a conquistare Nicolò ma le cose tra loro non si mettono bene a Uomini e donne. niente esterna per lei e polemiche in studio, cosa è successo?(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:57:00 GMT)

ANGELA CALOISI/ La corteggiatrice pronta per la scelta di Paolo Crivellin? (Uomini e Donne) : ANGELA CALOISI è una delle corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin. Sembra ormai vicina la scelta del torinese. Giovedì 18 gennaio in programma la registrazione del trono classico. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:55:00 GMT)

EMANUELE TRIMARCHI/ Contro Lorenzo : è sfida per il titolo di “maschio alfa” (Uomini e Donne) : EMANUELE TRIMARCHI è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : due sorprese per Paolo e eliminazioni per Nicolò : oggi Uomini e Donne: la nuova esterna di Sara ed Emanuele Dopo la lite tra Emanuele Trimarchi e Daniele del pubblico, il Trono Classico oggi riprende dalla seconda esterna del romano con Sara. I due si incontrano nei camerini degli studi di Uomini e Donne e parlano delle loro impressioni riguardo ciò che sta nascendo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: due sorprese per Paolo e eliminazioni per Nicolò proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : le reazioni di alcuni volti noti dopo la puntata del Trono classico : Piovono critiche dopo la puntata di ieri con protagoniste Sara e Nilufar: troniste e corteggiatori sotto accusa.

Uomini e donne - Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati : ‘Abbiamo lottato fino all’ultimo’ : Le voci di una crisi coniugale tra Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si rincorrevano da tempo, ma ora – dopo smentite, conferme, e ancora smentite – pare sia tutto vero: la coppia ha deciso di separarsi. Lo ha annunciato l’opinionista di Uomini e donne sulle pagine di DiPiù: Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : SARA chiede a NICOLO’ FABBRI di conoscerlo meglio! : Venerdì 12 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo insieme che cosa è successo! Grande assente della registrazione è stato Paolo Crivellin: il ragazzo infatti ha chiesto a Maria De Filippi di poter passare tre giorni in contemporanea con le sue corteggiatrici Angela Caloisi e Marianna Acierno in modo tale da compiere la sua scelta finale. Lorenzo Riccardi, dato il mancato appuntamento con ...