Uomini e Donne | anticipazioni trono classico | SARA chiede a NICOLO’ FABBRI di conoscerlo

Karina Cascella fu cacciata da Uomini e Donne? La replica dell’opinionista : Perché Karina Cascella ha lasciato Uomini e Donne? L’opinionista oggi torna a parlare della vicenda Karina Cascella è una delle opinioniste più discusse della Tv. Dopo aver lasciato Uomini e Donne a dare spazio alla Cascella è stata soprattutto Barbara D’Urso inserendola, sia a Pomeriggio Cinque che a Domenica Live, tra gli opinionisti fissi dei […] L'articolo Karina Cascella fu cacciata da Uomini e Donne? La replica ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani vince contro i tronisti giovani - ascolti record (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti battono ancora i ragazzi del trono classico, ecco gli ascolti TV record.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : prima candidata al trono rosa Video : #Uomini e Donne è il programma televisivo, pomeridiano, più chiacchierato e to dal pubblico di Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi [Video] non smette mai di sorprendere i suoi fedeli telespettatori. Le ultime due edizioni del trono giovanile, infatti, hanno introdotto una grande novita' contro l'omosessualita' argomento fortemente discusso e criticato degli ultimi tempi: il #trono gay. A sancire il percorso iniziale di questo nuovo ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Nilufar perde le staffe - Sara elimina Lorenzo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Nilufar Addati piange in studio e Sara decide di eliminare Lorenzo Riccardi dopo l'ultima esterna catastrofica.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 05:05:00 GMT)

'Uomini e Donne' - al trono classico volano insulti. E Nilufar fa a pezzi i corteggiatori : ' Uomini e Donne ' trono classico si sveglia e insegue il trono Over sul terreno del trash, solo che i protagonisti esagerano e sconfinano in deprecabile e inutile volgarità. In attesa del trono di ...

GEMMA GALGANI - Uomini E DONNE/ Instagram Stories con una coppia gay : "L'amore è puro in ogni forma!" : GEMMA GALGANI, protagonista del Trono Over di UOMINI e DONNE, ha immortalato su Instagram l'incontro con una coppia gay avvenuto durante un viaggio in aereo. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Gossip Uomini e donne : Tina si separa - Eugenio e Francesca ancora genitori? Video : Sono ancora una volta i protagonisti di #Uomini e donne ad accendere l'attenzione del #Gossip; #Tina Cipollari, in particolare, in questi giorni ha gli occhi puntati addosso per aver svelato di essersi lasciata con il marito Kikò. Una coppia nata alcuni anni fa nel people show di Maria De Filippi, invece, potrebbe ''regalarsi'' un altro bebè; dopo Brando, infatti, si dice che Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo aspettino il loro secondo ...

Da Uomini e Donne al bacio con la star. Hai capito la corteggiatrice... : Classe 1997, Giorgia è originaria di Bari ma vive a Milano, dove fa la modella e intanto studia Scienza dei Beni Culturali. Il suo sogno è lavorare nel mondo della moda e dopo Uomini e Donne, ma ...

Lidia Vella contro Nilufar : l’appello alla redazione di Uomini e Donne : Lidia Vella contro Nilufar Addati a Uomini e Donne: l’affermazione che fa pensare Lidia Vella ha commentato il comportamento di Nilufar Addati a Uomini e Donne, facendo capire di essere contraria a questo tipo di atteggiamento. La tronista non è sicuramente tra le più amate del programma. Tanti sono i commenti negativi che sta ricevendo […] L'articolo Lidia Vella contro Nilufar: l’appello alla redazione di Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis arrabbiata : brutta disavventura per il suo compleanno : Uomini e Donne Giulia De Lellis ha vissuto delle ore di stress ed esasperazione a causa del suo profilo social L’ex gieffina Giulia De Lellis compie proprio oggi 22 anni e riceve una sorpresa poco piacevole e del tutto inaspettata. La giovane blogger ha iniziato i festeggiamenti durante la serata di ieri, domenica 14 gennaio, […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia De Lellis arrabbiata: brutta disavventura per il suo compleanno ...

Lorenzo Riccardi/ Video - Emanuele Trimarchi lo attacca a Uomini e Donne : "Sono uno squalo - vi disintegro" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : il bellissimo messaggio di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Tina Cipollari confessa di essersi lasciata con Chicco Nalli, ecco le sue dichiarazioni prendendo spunto da un'altra coppia...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:03:00 GMT)

C’é Posta Per Te : Vincenza - il web la vorrebbe a Uomini e Donne over! : Vincenza, è stata una dei protagonisti della prima puntata dell’emotional show C’é Posta Per Te. La donna dai capelli rossi e dall’ironia strappa sorriso ha fatto impazzire il popolo del web che la vorrebbe a Uomini e Donne Trono over! Ecco come stanno le cose! Nella prima puntata di C’é Posta Per Te, tra i protagonisti è spiccata la signora Vincenza, non solo per la sua chioma di colore rosso acceso, ma per la sua ...